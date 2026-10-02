Λαύριο: Σε σοβαρή κατάσταση οι 2 τραυματίες μετά την επίθεση του 32χρονου - Χειρουργήθηκε ο 33χρονος

Snapshot Ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι σπάζοντας το τζάμι της μπαλκονόπορτας με βαριοπούλα, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας βρίσκονταν μέσα και κοιμόντουσαν.

Η 32χρονη είχε καταγγείλει τον δράστη πέντε φορές στις αρχές για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί και panic button για την προστασία της.

Ο 32χρονος είχε συλληφθεί έναν μήνα πριν για ενδοοικογενειακή απειλή και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, με τις Αρχές να έχουν βρει στην κατοχή του κοπτικό εργαλείο και ράβδο.

Μετά την επίθεση, ο δράστης παραδόθηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται η 32χρονη γυναίκα και ο 33χρονος σύντροφός της, μετά την επίθεση με μαχαίρι από τον 32χρονο (σ.σ. πρώην σύντροφό της) που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Λαυρίου.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, διακομίστηκε στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε επίσης στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, αλλά σταθεροποιημένη. Τα τραύματά του εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στην περιοχή της κλείδας, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα.

Η επίθεση μέσα στο σπίτι

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης προς Παρασκευή περίπου στις 00:15, στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να έφτασε στο σπίτι όπου βρίσκονταν η πρώην σύντροφός του και ο 33χρονος σύντροφός της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναρριχήθηκε με τη βοήθεια σκάλας και έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας, προκειμένου να εισέλθει στην κατοικία.

Ακολούθησε επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συντρόφου του και του 33χρονου άνδρα που βρισκόταν μαζί της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του για ημέρες, πριν πραγματοποιήσει την επίθεση. Το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας, ηλικίας περίπου 2,5 και 1,5 ετών.

Τέσσερις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και μία για διατροφή

Aξίζει να σημειωθεί ότι στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής είχαν κατατεθεί συνολικά τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στις 27 Νοεμβρίου 2025, στις 13 και 27 Αυγούστου 2026 και στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, στις 10 Ιουλίου 2026 είχε υποβληθεί και καταγγελία για μη τήρηση της υποχρέωσης καταβολής διατροφής. Η πρώτη αναφορά για ενδοοικογενειακή βία περιλάμβανε καταγγελίες για απειλές κατά της ζωής της γυναίκας.

Ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, στις 27/11, είχε δοθεί στην καταγγέλλουσα πρόσβαση στην εφαρμογή «Panic Button», ώστε να μπορεί να ειδοποιεί άμεσα τις αστυνομικές αρχές σε περίπτωση που αισθανθεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί.

Μετά και την τελευταία καταγγελία, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής αναζήτησαν τον καταγγελλόμενο στον χώρο εργασίας του. Όταν τον εντόπισαν, επιχείρησε να απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό του, όμως οι αστυνομικοί απέτρεψαν τη διαφυγή του. Ακολούθησε σωματικός έλεγχος, καθώς και έρευνα στο όχημά του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα εργαλείο κοπής και μία μεταλλική ράβδος.

Στη συνέχεια, ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μαζί με τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος του.

Από τα στοιχεία που συνοδεύουν τη δικογραφία προκύπτει ότι η Εισαγγελική Αρχή είχε ενημερωθεί και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο είχε καταγγελθεί στις 27 Αυγούστου 2026.

Μετά τη σύλληψή του, ο καταγγελλόμενος αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της οικίας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, ενώ προβλέφθηκε ότι η επικοινωνία του με τα ανήλικα παιδιά τους θα πραγματοποιείται παρουσία συνηγόρου.

Οι φωνές και οι καβγάδες που είχαν ακούσει οι γείτονες

Γείτονες του ζευγαριού κάνουν λόγο για ένα σπίτι στο οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, τους τελευταίους μήνες πριν από την αποχώρηση του 32χρονου ακούγονταν συχνά έντονοι καβγάδες και φωνές.

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές γειτόνων ότι ο άνδρας φέρεται να απευθυνόταν απειλητικά στην πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, τη φράση: «Θα σου λιώσω το κεφάλι».

Η 32χρονη είχε απευθυνθεί στις Αρχές στο παρελθόν καταγγέλλοντας περιστατικά που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Μετά την πρώτη καταγγελία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ενεργοποιηθεί για την ίδια και η δυνατότητα χρήσης panic button.

Τα παιδιά βρίσκονταν μέσα στο σπίτι

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης μέσα στην κατοικία βρίσκονταν και τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας και του 32χρονου, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοιμόντουσαν.

Η γυναίκα και ο 32χρονος είχαν στο παρελθόν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ μετά τη διάρρηξη της σχέσης τους εκείνος είχε αποχωρήσει από την κατοικία.

Μετά την επίθεση, ο 32χρονος φέρεται να μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και να παραδόθηκε στις Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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