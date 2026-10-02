Για πρώτη φορά, το Αιγαίο χωρίς Έλληνες αλιείς: 12.000 σκάφη καθηλωμένα, «δεν βγαίνουμε οικονομικά»

Με τα αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα σε λιμάνια, ιχθυόσκαλες και αλιευτικά καταφύγια, οι Έλληνες αλιείς προχώρησαν χθες 1 Οκτωβρίου σε μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου έως τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές. Κεντρικό αίτημα είναι η άμεση στήριξη απέναντι στο εκρηκτικό κόστος των καυσίμων, ενώ εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι η οικονομική ασφυξία απειλεί πλέον ευθέως τη βιωσιμότητα της επαγγελματικής αλιείας.

Η κινητοποίηση συνέπεσε με την έναρξη της νέας αλιευτικής περιόδου για τις μηχανότρατες, η οποία αρχίζει σήμερα και διαρκεί έως τις 23 Μαΐου του επόμενου έτους. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι αλιείς, για πρώτη φορά η περίοδος δεν ξεκινά με τα σκάφη στη θάλασσα, αλλά με πανελλαδική ακινησία.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών «Το Αιγαίο», Ευάγγελος Αραπάκης, ανέφερε στο Newsbomb ότι περίπου 12.000 σκάφη βρίσκονται σταματημένα.

«Για πρώτη φορά στα χρονικά της αλιείας, η νέα περίοδος για τη μηχανότρατα δεν ξεκινά πανελλαδικά. Είναι σταματημένες οι μηχανότρατες, τα γρι γρι και η παράκτια αλιεία. Δώδεκα χιλιάδες σκάφη βρίσκονται δεμένα στα λιμάνια, στις ιχθυόσκαλες και στα αλιευτικά καταφύγια», δήλωσε.

«Η τιμή του πετρελαίου μάς έβγαλε εκτός θάλασσας»

Σύμφωνα με τον κ. Αραπάκη, το βασικό πρόβλημα του κλάδου είναι το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο, όπως καταγγέλλει, εκτοξεύθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημειώνει, η μέση τιμή του καυσίμου βρισκόταν τον Φεβρουάριο περίπου στα 0,55 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στις 20 Μαρτίου έφθασε έως και 1,20 ευρώ το λίτρο. Η απότομη αυτή αύξηση είχε ως αποτέλεσμα αρκετά σκάφη μέσης αλιείας να διακόψουν πρόωρα τη δραστηριότητά τους, παρότι απέμεναν ακόμη δύο μήνες έως το τέλος της προηγούμενης αλιευτικής περιόδου.

«Πολλά σκάφη σταματήσαμε νωρίτερα, ενώ είχαμε μπροστά μας ακόμη δύο μήνες. Τον Απρίλιο και τον Μάιο πολλοί δεν δουλέψαμε, γιατί δεν έβγαιναν τα έξοδα», τονίζει.

Η επιβάρυνση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, είναι τεράστια για μια τυπική μηχανότρατα. Όπως εξηγεί, ένα σκάφος περίπου 25 μέτρων καταναλώνει καθημερινά περί τα 1.000 λίτρα καυσίμου, εφόσον λειτουργούν η κύρια μηχανή και οι ηλεκτρογεννήτριες.

«Μόνο η πρόσθετη επιβάρυνση των 0,70 ευρώ ανά λίτρο σημαίνει τουλάχιστον 700 ευρώ επιπλέον την ημέρα. Σε έναν μήνα, η επιβάρυνση αυτή φθάνει περίπου τις 24.000 ευρώ μόνο για καύσιμα», αναφέρει.

Στην πίεση από τα καύσιμα προστίθεται και η αύξηση στο κόστος του εξοπλισμού. Δίχτυα, σύρματα και άλλα απαραίτητα υλικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο των μηχανοτρατών, έχουν διπλασιάσει την τιμή τους. Το αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, είναι ότι μια μηχανότρατα χρειάζεται περίπου 30.000 ευρώ επιπλέον τον μήνα, πέρα από τα ήδη υψηλά πάγια και λειτουργικά έξοδα.

«Δεν είναι πλέον βιώσιμο»

Οι αλιείς ζητούν ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, αντίστοιχη με εκείνη που, όπως αναφέρουν, έλαβαν συνάδελφοί τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Πορτογαλία.

Βασικό αίτημα των μηχανοτρατών είναι επιδότηση 0,60 ευρώ ανά λίτρο καυσίμου. Παράλληλα, ζητούν στήριξη για τα σκάφη που αναγκάστηκαν να σταματήσουν πρόωρα, με κάλυψη παγίων εξόδων ύψους 10.000 ευρώ τον μήνα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις.

«Αν δεν υπάρξει αυτή η στήριξη, δεν θα βγούμε στη θάλασσα. Δεν είναι πλέον βιώσιμη η λειτουργία των σκαφών», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Αραπάκης.

Η βιτζότρατα και οι 73 άδειες

Στο μέτωπο των κινητοποιήσεων συμμετέχουν και οι αλιείς της βιτζότρατας, οι οποίοι θέτουν, πέραν του κόστους καυσίμων, και το ζήτημα της κατάργησης του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου.

Ο Γιώργος Φατούρος, αλιέας και πρόεδρος Βιτζότρατας, δήλωσε στο Newsbomb ότι οι επαγγελματίες του κλάδου αντιδρούν στην κατάργηση της δραστηριότητάς τους, καταγγέλλοντας ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς να έχει προηγηθεί επιστημονική τεκμηρίωση για τον χαρακτήρα του εργαλείου.

«Το θέμα μας είναι το πετρέλαιο, αλλά και η κατάργηση της βιτζότρατας. Καταργήθηκε χωρίς αιτία, με ένα νομοσχέδιο που θεωρούμε αντισυνταγματικό. Δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι το εργαλείο είναι καταστροφικό και απλώς αποφάσισαν να αφαιρέσουν τις άδειες», ανέφερε.

Η βιτζότρατα είναι αλιευτικό εργαλείο που, όπως εξηγεί ο κ. Φατούρος, χρησιμοποιείται από σκάφη τα οποία παραμένουν δεμένα στην ακτή και τραβούν το δίχτυ με βίντσι — από όπου προέρχεται και η ονομασία τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν 73 τέτοια σκάφη, τα οποία είναι δηλωμένα ως κύριες επαγγελματικές άδειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αλιείς της βιτζότρατας κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση κατά του κλάδου τους και υποστηρίζουν ότι δεν χρησιμοποιούν καταστροφικά εργαλεία.

«Υπάρχουν 73 σκάφη. Είναι δεμένα στη στεριά και τραβούν το δίχτυ με βίντσι, γι’ αυτό λέγονται βιτζότρατες. Θεωρούμε ότι γίνεται ένας σκόπιμος πόλεμος σε βάρος τους, ενώ δεν χρησιμοποιούν καταστροφικά εργαλεία», σημειώνει.

Ο ίδιος αναφέρει ότι το δικό του σκάφος παραμένει ανενεργό εδώ και πέντε χρόνια, ενώ προαναγγέλλει νομικές ενέργειες από τους επαγγελματίες του κλάδου.

«Θα κινηθούμε νομικά. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη, οι ενισχύσεις είναι ελάχιστες και η δουλειά είναι πια ασύμφορη. Πολλά καΐκια και μηχανότρατες δεν βγαίνουν στη θάλασσα ακριβώς λόγω της τιμής του καυσίμου. Ζητάμε σοβαρή ενίσχυση για το πετρέλαιο, ώστε να επιβιώσουμε», καταλήγει ο Γιώργος Φατούρος.