Επικηρύσσουν τον λύκο της Πάρνηθας: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του μετά τις 2 επιθέσεις

Μετά τα δύο σοκαριστικά περιστατικά σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό, που αποκάλυψε το Newsbomb, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δίνει εντολή για άμεση επιχείρηση εντοπισμού, παγίδευσης και απομάκρυνσης του εξοικειωμένου λύκου της Πάρνηθας

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Επικηρύσσουν τον λύκο της Πάρνηθας: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του μετά τις 2 επιθέσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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Στην άμεση εφαρμογή ειδικών διαχειριστικών μέτρων για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την απομάκρυνση εξοικειωμένου με τον άνθρωπο λύκου από την Πάρνηθα προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η απόφαση έρχεται μετά τα δύο σοκαριστικά περιστατικά σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό, που αποκάλυψε το Newsbomb, με καταγγελίες για επιθέσεις λύκου σε ανθρώπους μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας.

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Τα τραύματα του ανθρώπου που δέχτηκε την επίθεση στο Κρυονέρι

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Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ, πρόκειται για συγκεκριμένο, ραδιοσημασμένο άτομο λύκου, του οποίου η παρουσία έχει καταγραφεί επανειλημμένα σε κατοικημένες περιοχές κοντά στη Βαρυμπόμπη, το Κρυονέρι και το Ολυμπιακό Χωριό.

Το έγγραφο, με την ένδειξη «Εξαιρετικά επείγον – Άμεσες ενέργειες», κάνει λόγο για άμεσο μέτρο προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι το ζώο εμφανίζει ισχυρή εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και εξετάζεται η πιθανή σύνδεσή του με περιστατικό προσέγγισης ανθρώπου, κατά το οποίο προκλήθηκαν εκδορές.

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Στήνεται επιχείρηση για τη σύλληψη

Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν το Δασαρχείο Πάρνηθας, οι δασικές υπηρεσίες της Αττικής, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος», καθώς και έμπειροι κυνηγοί που θα υποδειχθούν από τις συνεργαζόμενες κυνηγετικές οργανώσεις.

Θα συγκροτηθεί ειδικό συνεργείο δίωξης, με δασικούς υπαλλήλους και ειδικούς επιστήμονες, το οποίο θα αναλάβει τη δράση στο πεδίο.

Το σχέδιο προβλέπει:

-Τοποθέτηση ειδικών καμερών για τον εντοπισμό του λύκου και την καταγραφή των κινήσεών του.

-Εγκατάσταση ειδικών παγίδων σύλληψης από την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ». Αναισθητοποίηση του ζώου από κτηνίατρο της «Καλλιστώ», αμέσως μετά την παγίδευσή του.

-Αιματολογικές εξετάσεις και συγκριτικό έλεγχο DNA, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του και να διαπιστωθεί η γενετική του προέλευση.

-Προσωρινή μεταφορά και φιλοξενία του λύκου στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου» στη Φλώρινα.

-Επιστημονική αξιολόγηση της υγείας, της συμπεριφοράς και του βαθμού εξοικείωσής του με τον άνθρωπο.

Οι κτηνιατρικές και γενετικές αναλύσεις θα διενεργηθούν στα αρμόδια εργαστήρια του Τμήματος Κτηνιατρικής και του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία, από τη σύλληψη έως την τελική αξιολόγηση και τη λήψη απόφασης για τον περαιτέρω χειρισμό του ζώου, δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τις 30 ημέρες.

Όπλα και θανάτωση μόνο ως έσχατη λύση

Η απόφαση επιτρέπει τη χρήση ειδικών μέσων παγίδευσης, αναισθητικών όπλων και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κυνηγετικών όπλων.

Ωστόσο, η θανάτωση του συγκεκριμένου λύκου περιγράφεται ως η τελική λύση στη διαχείριση του περιστατικού. Θα εξεταστεί μόνο εάν τεκμηριωθεί η παρουσία και η επικινδυνότητα του ίδιου ραδιοσημασμένου ζώου, έχουν προηγηθεί προσπάθειες απώθησης με ειδικά μέσα και δεν καταστεί δυνατή η αναισθητοποίηση ή η απομάκρυνσή του με άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση χρήσης όπλου, θα πρέπει να παρίσταται κτηνίατρος. Παράλληλα, πριν από την έναρξη των εργασιών πεδίου, η Δασική Αρχή θα ενημερώνει τις αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Μέτρα προστασίας για τους κατοίκους

Μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, η Δασική Αρχή καλείται να λάβει άμεσα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τους δήμους, την ΕΛ.ΑΣ. και τις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις.

Στα μέτρα που αποφασίστηκαν περιλαμβάνονται:

-Η τακτική περισυλλογή απορριμμάτων που μπορεί να προσελκύουν άγρια ζώα.

-Η ενημέρωση των κατοίκων να μην αφήνουν τροφή για αδέσποτα στην ύπαιθρο.

-Περιπολίες με οχήματα τις ώρες που έχει καταγραφεί η παρουσία του ζώου.

-Περιορισμός πρόσβασης, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε περιαστικά μονοπάτια και φυσικές διαδρομές που συνδέονται με την παρουσία ή τη διέλευση λύκων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η απόφαση, η παρουσία και η δραστηριότητα του συγκεκριμένου ζώου στις κατοικημένες περιοχές της Πάρνηθας έχει καταγραφεί από τις δασικές υπηρεσίες, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».

Η πρόταση που είχε κατατεθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς ήταν να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο ζώο από τον άγριο πληθυσμό, με σύλληψη και διατήρησή του σε αιχμαλωσία, προκειμένου να αποτραπεί κλιμάκωση του περιστατικού με συνέπειες για τη δημόσια ασφάλεια αλλά και για το ίδιο το είδος.

Τι ισχύει για τον πληθυσμό

Οι επίσημες καταγραφές του πληθυσμού των λύκων στην Πάρνηθα πραγματοποιούνται πριν και μετά την αντιπυρική περίοδο, με τα επόμενα δεδομένα να αναμένονται μετά τις 31 Οκτωβρίου.

Πριν από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 57 έως 60 λύκους στην Πάρνηθα, αριθμός που φαίνεται ότι έχει μειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο πληθυσμός του λύκου παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια, με βασικούς παράγοντες την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την αύξηση των πληθυσμών αγριόχοιρου και ζαρκαδιού. Στην Πάρνηθα, σημαντική πηγή τροφής για το είδος αποτελεί και ο αυξημένος πληθυσμός του κόκκινου ελαφιού.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ:

Απόφαση ΥΠΕΝ

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