Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε ο σπουδαίος Νίκος Σεβαστόπουλος

Θλίψη στην οικογένεια της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Νίκου Σεβαστόπουλου

Δημήτρης Δρίζος

Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε ο σπουδαίος Νίκος Σεβαστόπουλος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • έθανε σε ηλικία 81 ετών ο Νίκος Σεβαστόπουλος, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ με σημαντική παρουσία τη δεκαετία του ’60.
  • Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της ΑΕΚ και το 1963 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, ενώ είχε το προσωνύμιο «Πελέ» λόγω των ικανοτήτων του.
  • Μετά από προβλήματα και τιμωρία στην ΑΕΚ, αγωνίστηκε στη Νότια Αφρική και στον Καναδά, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και ολοκληρώσει την καριέρα του στον Βύζαντα Μεγάρων το 1981.
  • Συμμετείχε στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1968-69, με 18 συμμετοχές και τέσσερα γκολ εκείνη τη σεζόν.
  • Μετά την ποδοσφαιρική του καριέρα εργάστηκε ως μπάρμαν στο Hilton Αθηνών και παρέμεινε ενεργός στο ποδόσφαιρο μέσω συμμετοχής σε τουρνουά παλαιμάχων.
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Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σεβαστόπουλος, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα κατά τη δεκαετία του ’60.

Ο Νίκος Σεβαστόπουλος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο Αττικόν, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και τα ξημερώματα της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή.

Η σχέση του με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1945 στον Ταύρο και στα 11 του χρόνια εντάχθηκε στον Πανθησειακό. Μόλις έναν χρόνο αργότερα έκανε το επόμενο βήμα, περνώντας στις ακαδημίες της ΑΕΚ. Εκεί δεν άργησε να ξεχωρίσει, καθώς θεωρήθηκε ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα της ηλικίας του.

Το 1963 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό για τον νεαρό τότε ποδοσφαιριστή. Με την εφηβική ομάδα της ΑΕΚ κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας, ενώ την ίδια περίοδο αποτελούσε βασικό στέλεχος της Εθνικής Νέων. Οι ικανότητές του με την μπάλα στα πόδια ήταν τέτοιες, ώστε να του αποδοθεί το προσωνύμιο «Πελέ».

Λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, ο Σεβαστόπουλος προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Το επίσημο ντεμπούτο του ήρθε στις 13 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στον Ηρακλή. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0).

Η πρώτη του περίοδος στην ΑΕΚ, όμως, δεν εξελίχθηκε χωρίς δυσκολίες. Οι σχέσεις του με την ομάδα πέρασαν από ένταση και ο ίδιος έχασε τη θέση του στην πρώτη ομάδα. Μετά από τιμωρία τεσσάρων μηνών για επεισόδιο σε παιχνίδι με τον Εθνικό, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ελλάδας.

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Επόμενος σταθμός του ήταν η Νότια Αφρική και συγκεκριμένα η Χελένικ του Κέιπ Τάουν. Εκεί έζησε και μία ξεχωριστή εμπειρία, καθώς αντιμετώπισε σε φιλικό αγώνα τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διέθετε τότε στις τάξεις της παίκτες όπως ο Πούσκας, ο Χέντο και ο Αμάνθιο.

Η παρουσία του σε εκείνο το παιχνίδι φέρεται να κέντρισε το ενδιαφέρον των Μαδριλένων, οι οποίοι εξέτασαν το ενδεχόμενο να τον καλέσουν στην Ισπανία για δοκιμή. Η προοπτική αυτή, ωστόσο, δεν προχώρησε. Το 1965 επέστρεψε στην Ελλάδα, προκειμένου να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία.

Τρία χρόνια αργότερα, το 1968, ο Νίκος Σεβαστόπουλος φόρεσε ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ. Προπονητής της ομάδας ήταν ο Μπράνκο Στάνκοβιτς και ο Σεβαστόπουλος είχε σημαντική παρουσία τη σεζόν 1968-69, καταγράφοντας 18 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.

Παράλληλα, πήρε μέρος στην ευρωπαϊκή πορεία της Ένωσης στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, η οποία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Ο ίδιος αγωνίστηκε σε πέντε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και μάλιστα ήταν ο σκόρερ της ΑΕΚ στην εκτός έδρας ήττα με 2-1 από τη Σπάρτακ Τρνάβα.

Η δεύτερη θητεία του στην ΑΕΚ δεν αποτέλεσε, ωστόσο, το τέλος των μετακινήσεών του. Η ανήσυχη φύση του τον οδήγησε για ακόμη μία φορά στη Νότια Αφρική το 1969. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, αποχώρησε από την ΑΕΚ και συνέχισε στον Βύζαντα Μεγάρων.

Στην πορεία αγωνίστηκε και στον Καναδά, με την ομάδα του Τορόντο, προτού επιστρέψει ξανά στον Βύζαντα. Εκεί παρέμεινε μέχρι το 1981, όταν σε ηλικία 36 ετών αποφάσισε να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα δεν περιορίστηκε, πάντως, στο ποδόσφαιρο. Από το 1974 εργάστηκε ως μπάρμαν στο Hilton Αθηνών, όπου παρέμεινε έως το 1997.

Η αποχώρησή του από την ενεργό δράση δεν σήμανε και το τέλος της σχέσης του με το ποδόσφαιρο. Ο Νίκος Σεβαστόπουλος συνέχισε να βρίσκεται κοντά στο άθλημα και συμμετείχε σε τουρνουά παλαιμάχων, ταξιδεύοντας μεταξύ άλλων στον Καναδά και τη Βραζιλία.

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