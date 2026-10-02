Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις έκλεισαν τον δρόμο Σπόα - Όλυμπος στην Κάρπαθο
Η κακοκαιρία στην Κάρπαθο προκάλεσε σοβαρές καταστροφές και κατολισθήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα-Όλυμπος
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- Η διέλευση οχημάτων προς και από την Όλυμπο Καρπάθου είναι αδύνατη λόγω των κατολισθήσεων.
- Εργασίες απομάκρυνσης βράχων και αποκατάστασης της κυκλοφορίας γίνονται συνεχώς από συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Μεγάλες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κάρπαθο. Η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού Σπόα-Όλυμπος, είναι αδύνατη εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου.
Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων και άρσης των καταπτώσεων, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.
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