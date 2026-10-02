Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις έκλεισαν τον δρόμο Σπόα - Όλυμπος στην Κάρπαθο

Snapshot Η διέλευση οχημάτων προς και από την Όλυμπο Καρπάθου είναι αδύνατη λόγω των κατολισθήσεων.

Εργασίες απομάκρυνσης βράχων και αποκατάστασης της κυκλοφορίας γίνονται συνεχώς από συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Snapshot powered by AI

Μεγάλες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κάρπαθο. Η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού Σπόα-Όλυμπος, είναι αδύνατη εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων και άρσης των καταπτώσεων, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.