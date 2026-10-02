Ξεπούλημα ομολόγων εκτίναξε τα κόστη δανεισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη - Φόβοι για πληθωρισμό, πετρέλαιο

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ και Γερμανίας που θεωρούνται από τις ασφαλέστερες δανειζόμενες χώρες αυξήθηκαν σε ιστορικά υψηλά 

Εύη Απολλωνάτου

Ξεπούλημα ομολόγων εκτίναξε τα κόστη δανεισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη - Φόβοι για πληθωρισμό, πετρέλαιο
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  • Οι αποδόσεις των 10τών κρατικών ομολόγων ΗΠΑ και Γερμανίας έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να ανέρχονται στο 5,34%, το υψηλότερο από το 2002.
  • Η αύξηση των αποδόσεων ομολόγων συνδέεται με φόβους για υψηλό πληθωρισμό, αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες και αυξημένο κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
  • Το υψηλό κόστος πετρελαίου, λόγω των κλειστών Στενών του Ορμούζ, και τα προβλήματα στην τροφοδοσία ενέργειας απειλούν να επιδεινώσουν τον πληθωρισμό, ειδικά στις τιμές τροφίμων και το κόστος διαβίωσης.
  • Η γαλλική κυβέρνηση δεσμεύτηκε σε μείωση δαπανών και περιορισμό ελλείμματος, αλλά αντιμετωπίζει σκεπτικισμό λόγω πολιτικής αστάθειας και εκλογών.
  • Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας Φινλανδίας τόνισε ότι η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση του πληθωρισμού, παρά τις πιέσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας.
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Η παγκόσμια πτώση στις τιμές των ομολόγων χθες Πέμπτη εκτίναξε το κόστος δανεισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη και ανέδειξε την ανησυχία της αγοράς ότι μία νέα κρίση βρίσκεται προ των πυλών.

Τα 10ετή κρατικά ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου έφτασα στον υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών. Συγκεκριμένα η απόδοση των 10ετων αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκε στο 5,34%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Η ανησυχία γρήγορα μεταδόθηκε και στα ευρωπαϊκά ομόλογα αλλά και τις χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης. «Στην αγορά ομολόγων επικρατεί χάος, το οποίο πλήττει σοβαρά τις μετοχές. Φαίνεται ότι η αμείλικτη πτώση στην αγορά ομολόγων ωθεί τους επενδυτές να τρέξουν για να βρουν καταφύγιο», δήλωσε ο Νιλ Γουίλσον, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της Saxo UK.

Η αναστάτωση στην αγορά ομολόγων οφείλεται στους φόβους για υψηλό πληθωρισμό παγκοσμίως, στις εκτιμήσεις ότι οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν εκ νέου τα επιτόκια σε μία προσπάθεια να οδηγήσουν σε αποταμίευση και επαναπατρισμό κεφαλαίων.

Ωστόσο τα αυξημένα επιτόκια μεταφράζονται και σε αυξημένο κόστος δανεισμού δηλαδή επιτοκίων για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια. Ταυτόχρονα το κόστος του πετρελαίου παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε τιμή γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ.

Τα προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς ενέργειας απειλούν να στείλουν στα ύψη τον πληθωρισμό και συγκεκριμένα των τιμών των τροφίμων και του κόστους διαβίωσης των πολιτών. Εδώ και εβδομάδες, τα ομόλογα των περισσότερων ανεπτυγμένων οικονομιών κινούνταν σε γενικές γραμμές παράλληλα, αλλά όχι την Πέμπτη.

Η στροφή προς ομόλογα που θεωρούνται ασφαλή οδήγησε σε πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων,. Οι αποδόσεις των γαλλικών, ιταλικών και ελληνικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο, η οποία ενισχύθηκε από πωλήσεις που έκαναν δημοφιλή hedge fund με επίκεντρο την Ευρώπη.

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Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών 10 ετών ομολόγων

Οι αγορές ανησυχούν ότι η κρίση βρίσκεται στα σκαριά

Η αύξηση της απόδοσης στο 10ετές ομόλογο του αμερικανικού δημοσίου ήταν δείκτης της παγκόσμιας ανησυχίας των αγορών. «Οι αγορές διαισθάνονται μία κρίση που βρίσκεται υπό διαμόρφωση», δήλωσε ο Εντ αλ Χουσαϊνί, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Columbia Threadneedle.

Από τον περασμένο Μάρτιο οι αποδόσεις των ομολόγων σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο έχουν πάρει την ανηφόρα κυρίως εξαιτίας των φόβων για την άνοδο των τιμών ενέργειας και την εκτίμηση ότι οι κεντρικές τράπεζες θα υποχρεωθούν να πάρουν δραστικά μέτρα για τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Ουσιαστικά οι επενδυτές φοβούνται ότι στις ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να αυξηθούν περισσότερο μέσα στο έτος τα επιτόκια προκειμένου να «ανασάνει» η οικονομία. Ωστόσο όταν οι αποδόσεις ομολόγων αυξάνονται ταυτόχρονα αυξάνεται και το κόστος δανεισμού μίας χώρας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβει περισσότερα χρήματα προκειμένου να αποπληρώσει δάνεια και επομένως δεν αποκλείεται να απαιτηθούν περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Μετά τις ΗΠΑ το πρόβλημα μεταφέρθηκε στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 10ετη ομόλογα της Γερμανίας, που θεωρείται από τους ασφαλέστερους δανειολήπτες, κυμαίνονται στο 3,57%, δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Οι πωλήσεις ευρωπαϊκών ομολόγων προκάλεσαν χάος στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Οι αγορές ομολόγων στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία κινήθηκαν μεταξύ κερδών και ζημιών. Το 10ετές ομόλογο της Γαλλίας παρουσίασε διακύμανση έως και 0,16 ποσοστιαίας μονάδας εντός της ημέρας, διπλάσια από τον ημερήσιο μέσο όρο του. Οι λόγοι είναι ότι υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες για το αυξημένο δημοσιονομικό χρέος της Γαλλίας, η οποία οδεύει προς εκλογές.

Η γαλλική κυβέρνηση δεσμεύτηκε την Πέμπτη να μειώσει τις δαπάνες κατά περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος και να περιορίσει το έλλειμμά της στο 5%. Οι επενδυτές, όμως, αντιμετωπίζουν το σχέδιο με σκεπτικισμό, καθώς η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διχασμένο κοινοβούλιο και επικείμενες εκλογές.

«Η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση υπερθέρμανσης, κάτι που είναι θετικό, αλλά ίσως υπερβολικό. Προφανώς υπάρχει μετάδοση από τις ΗΠΑ… οι άνθρωποι αναζητούν τους πιο αδύναμους κρίκους», δήλωσε ο Αν Μπενουά, ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της MFS Investment Management.

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Όλι Ρεν: Η άνοδος των αποδόσεων μπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού

Ένα αισιόδοξο σενάριο έδωσε ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Φινλανδίας, Όλι Ρεν καθώς εκτίμησε ότι η ραγδαία άνοδος του κόστους του μακροπρόθεσμου δανεισμού περιορίζει το βαθμό στον οποίο ο πληθωρισμός μπορεί να μεταδοθεί στην ευρύτερη οικονομία. Ταυτόχρονα, όμως, οι τιμές της ενέργειας πλησιάζουν το «δυσμενές» σενάριο που έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 3% τους τελευταίους μήνες και ενδέχεται να πλησιάσει το 4% έως το τέλος του έτους, δηλαδή το διπλάσιο του στόχου της ΕΚΤ. Αυτό ασκεί πιέσεις για νέες αυξήσεις στα επιτόκια της ΕΚΤ έπειτα από δύο συνεχόμενες αυξήσεις το καλοκαίρι.

«Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας μας φέρνουν πιο κοντά στο αρνητικό σενάριο της ΕΚΤ όσον αφορά τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Όλι Ρεν σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. «Από την άλλη πλευρά, η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων θα επιβραδύνει την ανάπτυξη και θα περιορίσει τη μετάδοση του ενεργειακού σοκ σε άλλες τιμές και μισθούς», ανέφερε ο Ρεν.

«Αυτό υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό εξακολουθούν να υπόκεινται σε πολύ υψηλή και διάχυτη αβεβαιότητα», υπογράμμισε.

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