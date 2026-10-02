Ηράκλειο: Τα ευρήματα που «καίνε» την 35χρονη για τα χυδαία φέιγ βολάν κατά γυναίκας

Snapshot Στο σπίτι της 35χρονης βρέθηκαν φάκελοι όμοιοι με αυτά που τοποθετήθηκαν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων με χυδαία φέιγ βολάν κατά γυναίκας στο Ηράκλειο.

Βρέθηκαν επίσης ομπρέλα και φούτερ που φορούσε άτομο σχετιζόμενο με το περιστατικό, στοιχεία που εμπλέκουν τη συλληφθείσα.

Η 35χρονη αρνήθηκε κάθε κατηγορία κατά την προανακριτική διαδικασία.

Τα εν λόγω έντυπα περιείχαν προσωπικά δεδομένα και σεξιστικά σχόλια σε βάρος άλλης γυναίκας, η οποία κατέθεσε μήνυση και κατονόμασε τη 35χρονη.

Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα που φέρεται να βοήθησε στη διανομή των εντύπων, αλλά δεν έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία του. Snapshot powered by AI

Φακέλους όμοιους με αυτούς που εντοπίστηκαν στα παρμπρίζ αυτοκινήτων, βρέθηκαν στο σπίτι της 35χρονης που συνελήφθη για τη δυσφημιστική επίθεση σε βάρος γυναίκας στο Ηράκλειο.

Τα στελέχη του Α’ Αστυνομικού Τμήματος, που χειρίζονται την υπόθεση, βρήκαν επίσης μια ομπρέλα κι ένα φούτερ το οποίο φορούσε ένα από τα άτομα που σχετίζονται με το συμβάν και διακρίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε.

Τα ευρήματα αυτά “καίνε’ την συλληφθείσα, η οποία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπως αναφέρει το Cretalive.gr.

Η ίδια πάντως, στην προανακριτική διαδικασία, κράτησε το στόμα της κλειστό και αρνήθηκε τα πάντα.

Υπενθυμίζεται ότι τα επίμαχα έντυπα, τα οποία περιείχαν προσωπικά στοιχεία, σεξιστικά σχόλια και χυδαίες αναφορές σε βάρος άλλης γυναίκας, είχαν τοποθετηθεί μέσα σε φακέλους και είχαν αφεθεί πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων, τόσο στην περιοχή της Θερίσσου όσο και στο κέντρο του Ηρακλείου.

Όπως έγραψε το Cretalive.gr, το θύμα που βρέθηκε στο στόχαστρο της συγκεκριμένης επίθεσης κατονόμασε στις αστυνομικές αρχές την 35χρονη, ενώ σε βάρος της κατατέθηκε μήνυση. Ακολούθησαν αναζητήσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της, πράγμα που συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν, παράλληλα, έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να βοήθησε την 35χρονη στη διανομή των δυσφημιστικών εντύπων. Μέχρι στιγμής, πάντως, τα στοιχεία του συγκεκριμένου προσώπου δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

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