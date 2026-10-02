Flydubai: Ο πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα κατά τη διάρκεια της επίθεσης

Snapshot Ο πιλότος της flydubai, Σμιτ Ματσχάρ, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τον συγκυβερνήτη του.

Το αεροσκάφος έπεσε από 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα ακινητοποίησαν τον επιτιθέμενο συγκυβερνήτη.

Δύο άλλοι πιλότοι ανέλαβαν τον έλεγχο και προσγείωσαν το αεροπλάνο στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πιλότος περιέγραψε τη συγκλονιστική εμπειρία του στην επικοινωνία με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος επαίνεσε τη γενναιότητά του.

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Για τις δραματικές ώρες και την επίθεση που δέχθηκε από τον συγκυβερνήτη του στην πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, μίλησε με λεπτομέρειες ο Ινδός πιλότος, Σμιτ Ματσχάρ, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του πιλοτήριου και φώναξε σε βοήθεια.

Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης που πραγματοποίησε με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, ο πιλότος, που νοσηλεύεται στη Σαουδική Αραβία, περιέγραψε τα όσα έζησε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά και τις προσπάθειές του να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου προκειμένου να ζητήσει βοήθεια.

«Ήξερα ότι το αεροπλάνο έπεφτε... Είχα πέσει στο πάτωμα. Είπα στον εαυτό μου ότι η πόρτα είναι ακριβώς εκεί, "απλώς άνοιξέ την". Κατάφερα να το κάνω και μπήκε κόσμος», είπε ο Ματσχάρ κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, την οποία πραγματοποίησε από το νοσοκομείο στο Άμπου Ντάμπι - όπου και νοσηλεύεται - την Παρασκευή (2/10). Πράγματι η κίνηση αυτή ήταν που έσωσε τις ζωές του ίδιου αλλά και των επιβατών αφού ομάδα Ισραηλινών μπήκε στο πιλοτήριο αφόπλισε τον συγκυβερνήτηση και πρόσφερε στον πιλότο τις πρώτες βοήθειες.

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«Πετάω τα τελευταία 17 χρόνια και είμαι κυβερνήτης τα τελευταία 11 χρόνια. Ήξερα ότι το αεροπλάνο έπεφτε», είπε με δάκρυα στα μάτια.

«Προσπαθούσα να σώσω τη δική μου ζωή, αλλά ήξερα ότι δεν μπορούσα να αφήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους να πεθάνουν», ανέφερε ο Ματσχάρ, που αποκαλείται ήρωας στο Ισραήλ και την Ινδία.

«Είχα υποστεί τόσους πολλούς τραυματισμούς που είχα καταρρεύσει. Εκείνη τη στιγμή, ένιωθα ότι το αεροσκάφος έπεφτε. Ήξερα ότι αυτή ήταν η τελευταία προσπάθεια, ότι η πόρτα βρισκόταν ακριβώς εκεί. Δεχόμουν χτύπημα ακόμη και εκείνη τη στιγμή αλλά απλώς άνοιξα την πόρτα και όλοι μπήκαν μέσα», εξομολογήθηκε ο πιλότος.

Ο Μόντι επαίνεσε τη γενναιότητα του Ματσχάρ και δήλωσε ότι η ψυχραιμία του έσωσε ζωές. «Ξέρω ότι ο Θεός με έσωσε», είπε ο Ματσχάρ συγκινημένος. Ο ίδιος είπε στον Ινδό πρωθυπουργό ότι απήγγειλε μια ινδουιστική προσευχή προς τον θεό Χανουμάν κατά τη διάρκεια της πτώσης.

Ανάμεσα στους επιβάτες που μπήκαν στο πιλοτήριο ήταν και ο Ισραηλινός οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ που του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και κατάφερε να σταματήσει την ακατάσχετη αιμμοραγία.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters την Πέμπτη (1/10), ο πιλότος ήταν καλυμμένος με αίματα και βρισκόταν στο πάτωμα όταν τελικά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Αυτό επέτρεψε στους επιβάτες και το πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ενώ δύο ακόμα πιλότοι της flydubai ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσαν στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροσκάφος, με 174 επιβαίνοντες, σημείωσε πτώση από σχεδόν 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

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