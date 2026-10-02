Ο κώδικας του Ναπολέοντα αποκρυπτογραφήθηκε μετά από 217 χρόνια - Τι ανέφερε στον Ογκίστ ντε Μαρμόν

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης οι επιστήμονες κατάφεραν να «σπάσουν» τον κώδικα

Δημήτρης Δρίζος

Ο κώδικας του Ναπολέοντα αποκρυπτογραφήθηκε μετά από 217 χρόνια - Τι ανέφερε στον Ογκίστ ντε Μαρμόν
WHAT THE FACT
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  • Μυστηριώδης επιστολή του Ναπολέοντα του 1809 αποκρυπτογραφήθηκε μετά από 217 χρόνια με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η επιστολή ήταν κωδικοποιημένη με σύμβολα και αριθμούς, ενώ η αρχική αποκρυπτογραφία δυσκόλευε λόγω απώλειας του κλειδιού.
  • Το GPT-6 Astra ολοκλήρωσε την αποκρυπτογράφηση μέσα σε περίπου έξι ώρες, αναλύοντας τα σύμβολα και το περιεχόμενο.
  • Το μήνυμα περιέχει στρατιωτικές οδηγίες προς τον Μαρμόν σχετικά με τη στρατηγική θέση του και την κατάσταση των στρατευμάτων.
  • Η διαδικασία αποκρυπτογράφησης ήταν απαιτητική για ανθρώπους, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη επιτάχυνε σημαντικά την επίλυση του κώδικα.
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Μια μυστηριώδης επιστολή που έγραψε ο Ναπολέων Βοναπάρτης αποκρυπτογραφήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια.

Η επιστολή στάλθηκε το 1809 στον Ογκίστ ντε Μαρμόν από τον θετό γιο του Ναπολέοντα, Ευγένιο, αντιβασιλέα της Ιταλίας.

Η πρώτη γραμμή είναι γραμμένη στα γαλλικά, όμως οι 24 γραμμές που ακολουθούν αποτελούνται από διψήφιους αριθμούς, διάσπαρτα γράμματα και επινοημένα σύμβολα.

Η επιστολή συνοδευόταν αρχικά από ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης, το οποίο όμως έχει χαθεί εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό της να παραμένει μυστήριο.

Τώρα, ο Κάρτερ Τσερτς, μηχανικός στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne, κατάφερε να «σπάσει» τον κώδικα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

«Χρησιμοποίησα το GPT-6 Astra για να αποκρυπτογραφήσω έναν άλυτο κώδικα που αφορούσε έναν από τους στρατηγούς του Ναπολέοντα και παρέμενε αδιάβαστος για 217 χρόνια. Αυτό που είναι εντυπωσιακό δεν είναι στην πραγματικότητα η αποκρυπτογράφηση του κώδικα, αλλά το γεγονός ότι το Astra ολοκλήρωσε ολόκληρη τη διαδικασία, από την ανάλυση της εικόνας έως την επίτευξη του στόχου, μέσα σε περίπου έξι ώρες», εξήγησε ο ίδιος στο X.

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Στις 16 Μαρτίου 1809, ο Ναπολέων έγραψε από το Παρίσι στον θετό γιο του, Ευγένιο, ζητώντας του να στείλει μια επιστολή στον Ογκίστ ντε Μαρμόν, φίλο του αυτοκράτορα, τα στρατεύματα του οποίου βρίσκονταν στη Δαλματία, στην άλλη πλευρά της Αδριατικής.

Καθώς ανάμεσά τους βρισκόταν αυστριακό έδαφος και όλες οι υπόλοιπες γαλλικές στρατιές, ο Μαρμόν θα έμενε απομονωμένος σε περίπτωση που ξεσπούσε πόλεμος.

Η πρώτη γραμμή είναι γραμμένη στα γαλλικά και αναφέρει: «Vous avez dû recevoir, Monsieur le Général Marmont, mes lettres des 8, 14 et 20 courant.»

Η φράση μεταφράζεται ως: «Θα πρέπει να έχετε λάβει, στρατηγέ Μαρμόν, τις επιστολές μου της 8ης, της 14ης και της 20ής του τρέχοντος μήνα».

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Ωστόσο, καθώς το υπόλοιπο της επιστολής ήταν γραμμένο με κώδικα, το περιεχόμενό της παρέμενε άγνωστο.

Για να τον αποκρυπτογραφήσει, ο Τσερτς στράφηκε στο GPT-6 Astra, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που δημιούργησε η OpenAI.

Μέσα σε έξι ώρες, το σύστημα κατάφερε να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα.

«Το Astra χώρισε την εικόνα διαστάσεων 1.202 επί 1.836 σε σειρές, διάβασε τα σύμβολα, αποφάσισε ποια από τα 175 χειρόγραφα σημάδια ήταν στην πραγματικότητα το ίδιο σύμβολο γραμμένο δύο φορές και μόνο τότε ξεκίνησε την αποκρυπτογράφηση», εξήγησε ο Τσερτς σε ανάρτησή του.

Η επιστολή καταγράφει τις θέσεις όλων των υπόλοιπων γαλλικών και συμμαχικών στρατών και παροτρύνει τον Μαρμόν «να μην εκφοβιστεί» από την απομονωμένη θέση του.

«Οι Ρώσοι βαδίζουν εναντίον της Αυστρίας και ο στρατός του Φριούλι αριθμεί σήμερα 80.000 άνδρες», αναφέρει η επιστολή.

«Προσθέστε το σώμα της Δαλματίας, χωρίς να υπολογίζετε τις εφεδρείες που οργανώνονται παντού στα μετόπισθεν, και βλέπετε ότι η Αυστρία θα δεχθεί επίθεση ταυτόχρονα από κάθε πλευρά.

»Κατά συνέπεια, σπεύδει προς την καταστροφή της.

»Όταν λάβετε την εντολή να προχωρήσετε, δεν πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας να εκφοβιστεί από μερικά στρατεύματα ή από μια συγκέντρωση όχλου».

Σύμφωνα με τον Τσερτς, ο ίδιος ο κώδικας δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι για τους ανθρώπους η διαδικασία θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να την ολοκληρώσει μέσα σε μόλις έξι ώρες.

«Ο ίδιος ο κώδικας δεν είναι δύσκολος και οι κρυπτογράφοι θα μπορούσαν να τον είχαν αποκρυπτογραφήσει εύκολα, εφόσον διέθεταν τον απαραίτητο χρόνο και την ενέργεια.

»Ωστόσο, η διαδικασία της μεταγραφής, της καταλογογράφησης, της μετάφρασης και στη συνέχεια της αποκρυπτογράφησης είναι απαιτητική και απαιτεί γνώσεις από διαφορετικούς τομείς.

»Κάθε επιστημονικός κλάδος έχει μια σειρά από άλυτα, εξειδικευμένα προβλήματα, τα οποία οι ειδικοί δεν έχουν τον χρόνο να αντιμετωπίσουν.

»Το συμπέρασμα είναι ότι εκείνοι που θα μειώνουν ολοένα και περισσότερο αυτή τη λίστα θα είναι άνθρωποι εκτός των συγκεκριμένων κλάδων, οι οποίοι απλώς θα έχουν την περιέργεια να ασχοληθούν».

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