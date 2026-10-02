Νετανιάχου: Ο πιλότος της πτήσης της Flydubai υπέστη «πλύση εγκεφάλου» από ριζοσπάστες του Ισλάμ

Ο πιλότος του αεροσκάφους της FlyDubai, ο οποίος μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του σε μια απόπειρα να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου ενώ αυτό εκτελούσε πτήση προς το Ισραήλ, υπέστη «πλύση εγκεφάλου» από ριζοσπάστες του Ισλάμ και είχε αυτοκτονικές τάσεις, όπως υποστήριξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όλα έγιναν την Τετάρτη στην πτήση FZ1073 της FlyDubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν περίπου 180 επιβάτες, από τους οποίους οι 150 ήταν Ισραηλινοί, βρίσκονταν στο αεροσκάφος Boeing 737, όταν ξαφνικά έκανε μια βουτιά 17.400 ποδιών (περισσότερα από 5.000 μέτρα) σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό «squawk 7700» —ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, και στην συνέχεια τον κωδικό «squawk 7500» για «παράνομη παρέμβαση», δηλαδή αεροπειρατεία. Περίπου δυόμιση ώρες από την απογείωση του, το αεροσκάφος, το οποίο εισήλθε για λίγο στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, έκανε αναστροφή προς την Σαουδική Αραβία, όπου και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Πρίγκιπας Σουλτάν μπιν Αμπντουλαζίζ, στην πόλη Ταμπούκ.

«Γνωρίζουμε ότι είχε υποστεί "πλύση εγκεφάλου" από ριζοσπάστες του Ισλάμ. Αυτό συνάγουμε από τα προσωπικά του στοιχεία», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News.

Δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι η αρχική εκτίμηση του Ισραήλ ήταν ότι ο πιλότος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπήκοος του Ομάν, πιθανότατα ενεργούσε μόνος του, αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Καθώς το αεροσκάφος έκανε την τεράστια βουτιά κατά την διάρκεια της πτήσης, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι σαφές ότι ο Ομανός πιλότος είχε αυτοκτονικές τάσεις.

«Φαίνεται πολύ πιθανό να σκόπευε να ρίξει το αεροπλάνο», δήλωσε ο Νετανιάχου. Σε συνδυασμό με «τις ισλαμιστικές τάσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση που διαπιστώνονται στο ιστορικό του, νομίζω ότι αυτό είναι... ένα αρκετά πιθανό σενάριο», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν βγάζω ακόμα τελικά συμπεράσματα. Αυτά που είπα προκύπτουν όσα έχουμε εξετάσει μέχρι στιγμής», πρόσθεσε.

Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν ποιο ήταν κίνητρο του πιλότου, αλλά και για προσδιορίσουν «αν το περιστατικό συνδέεται με οποιαδήποτε τρομοκρατική δραστηριότητα ή σκοπό, ή αν είχε εμπλακεί σε κάποια προηγούμενη επίθεση», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ την Πέμπτη.

Δεν έχει εντοπιστεί στοιχείο που να συνδέει το Ιράν με το περιστατικό

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα ΗΑΕ, Γιόσι Σέλι, δήλωσε στο Reuters ότι είναι «πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα» σχετικά με το περιστατικό και ότι δεν έχει προσδιοριστεί κάποιο κίνητρο.

Ένας άλλος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, όπου κρατούνταν αρχικά ο πιλότος, και ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, η Μοσάντ και η Σιν Μπετ, έχουν ξεκινήσει ξεχωριστές έρευνες σχετικά με το περιστατικό.

Στην πρώτη δήλωση της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με το περιστατικό, το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανέφερε ότι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν προσωρινά σε νοσοκομείο λόγω τραυματισμών, αναχώρησαν για το Αμπού Ντάμπι το πρωί της Πέμπτης, αφού έλαβαν ιατρική άδεια.

Η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι διεξήγαγε μια προκαταρκτική έρευνα σε συνεργασία με ομάδες ασφαλείας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με την οποία, φαίνεται ότι ο Ομανός πιλότος επιτέθηκε στον συγκυβερνήτη του, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει την αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ.

Με τον Ομανό πιλότο να βρίσκεται πλέον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ισραηλινοί ερευνητές «μπορούν πλέον να ενταχθούν στην ομάδα έρευνας των ΗΑΕ και να αποκτήσουν ακριβή εικόνα για τα κίνητρά του, ποιος τον υποκίνησε και ποια ήταν τα σχέδιά του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Νετανιάχου, Ντέιβιντ Μένσερ, στο Fox News.

Ο Νετανιάχου ταυτοποίησε τον δράστη ως υπήκοο του Ομάν. Οι αρχές του Ομάν δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

«Υπάρχουν περιορισμοί που ορίζουν ότι δεν επιτρέπεται η πρόσληψη πιλότων από χώρες που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Προφανώς, λοιπόν, ο πιλότος κατάφερε να παρακάμψει αυτόν τον περιορισμό», υποστηρίζει ο Νετανιάχου στο Fox.

Να σημειωθεί ότι η FlyDubai προσλαμβάνει πιλότους με βάση τα δικά της διεθνή κριτήρια στελέχωσης και δεν αποκλείει την πρόσληψη ατόμων με βάση τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας καταγωγής τους με το Ισραήλ.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή του Ιράν, ο Νετανιάχου απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κάτι. Δεν έχουν διατυπωθεί επίσημες κατηγορίες από το Ισραήλ σχετικά με εμπλοκή του Ιράν και δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν, επίσης, ότι δεν έχουν εντοπίσει κάποιο στοιχείο που να το υποδεικνύει αυτό.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες του Ισραήλ υποδεικνύουν ότι ο πιλότος είχε ως στόχο να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, περιγράφοντάς τον ως τρομοκράτη, αν και ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το συμβάν ως ένα «σοβαρό περιστατικό ασφαλείας».

Παράλληλα, το περιστατικό ενέτεινε τους φόβους των πολιτών για την ασφάλεια στο Ισραήλ, λίγες εβδομάδες πριν τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν στην χώρα από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, σε μια σύγκρουση που γρήγορα επεκτάθηκε στον Κόλπο και στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με την, υποστηριζόμενη από το Ιράν, Χεζμπολάχ.

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