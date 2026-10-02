Βορίδης για δηλώσεις Συρίγου για επεισόδια στην Κάσο: «Μπορεί να κάναμε λίγο μπρος, λίγο πίσω...»

Snapshot Ο Μάκης Βορίδης παραδέχεται ότι υπήρξαν μικές μεταβολές, αλλά ο γενικός σχεδιασμός δεν έχει αλλάξει.

Ο Άγγελος Συρίγος αναγνώρισε ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές στις τουρκικές αξιώσεις για τις έρευνες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου το 2024.

Ο Βορίδης επισημαίνει ότι η δημόσια συζήτηση απομακρύνεται από τα ουσιώδη μέτρα και εστιάζει σε δευτερεύουσες δηλώσεις.

Η αναφορά του βουλευτή Σπύρου Κουλκουδίνα σχετικά με τη βενζίνη και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θεωρείται άστοχη και αδικεί την κυβερνητική προσπάθεια. Snapshot powered by AI

«Μπορεί να κάναμε λίγο μπρος λίγο πίσω αλλά γενικά η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι δεν έχει αλλάξει ο γενικός σχεδιασμός», σχολίασε σήμερα ο Μάκης Βορίδης

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο καθηγητής και πρώην υπουργός Άγγελος Συρίγος παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές στις τουρκικές αξιώσεις σχετικά με τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου το 2024.

«Βλέπω μια μετακίνηση στο δημόσιο διάλογο από αυτό που είναι το μείζον, δηλαδή τα μέτρα», επισήμανε σε άλλο σημείο ερωτώμενος για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. «Το να συρρικνώνουμε τη συζήτηση σε μια άστοχη δήλωση του Α ή του Β αδικεί την κυβερνητική προσπάθεια», πρόσθεσε για την περιβόητη τοποθέτηση του βουλευτή Σπύρου Κουλκουδίνα: Αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνεις τα Μέσα Μαζικής Μεταφορά

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