Συρίγος στο Newsbomb: «Εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία»

 Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου αναλύει στο Newsbomb πώς η Αθήνα μπορεί να αξιοποιήσει τις Βρυξέλλες απέναντι στην Άγκυρα,

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συρίγος στο Newsbomb: «Εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία»
ΕΘΝΙΚΑ
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Η Τουρκία κλιμακώνει καθημερινά την ένταση στο Αιγαίο, εκδίδοντας προεδρικά διατάγματα για δικά της «θαλάσσια πάρκα» ακόμη και σε διεθνή ύδατα, αν και δεν προσδιορίζει συγκεκριμένους κανόνες γι' αυτά. Επαναφέροντας παράλληλα τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών», η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα. Την ίδια όμως στιγμή που προβάλλει μαξιμαλιστικές και εμφανώς παράνομες αξιώσεις, διεκδικεί πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια και αμυντικά προγράμματα.

Αυτή η διπλή τακτική μπορεί να διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό πίεσης στα ελληνοτουρκικά, δίνει όμως στην ελληνική διπλωματία καθαρά νομικά και θεσμικά πατήματα για να απαντήσει σε διεθνές επίπεδο.

Αυτό υποστήριξε, μιλώντας στο Newsbomb, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και πρ. υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος.

Συρίγος

Ο Άγγελος Συρίγος μιλά στο Newsbomb για την επόμενη ημέρα στα ελληνοτουρκικά

Απαντώντας συγκεκριένα στο πώς πρέπει να κινηθεί η ελληνική διπλωματία, απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις, τόσο με τα θαλάσσια πάρκα, όσο και με τα όσα ειπώθηκαν σχετικά με το χωροταξικό των ΑΠΕ ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής, υπογράμμισε ότι οι απαντήσεις της χώρας μας πρέπει να είναι αναλογιές. «Όταν μία κίνηση γίνεται διπλωματικά πρέπει και η απάντηση να είναι διπλωματική και όχι παραδείγματος χάριν στρατιωτική».

Το ευρωπαϊκό χαρτί απέναντι στην Άγκυρα

Όπως όμως εξήγησε, οι τουρκικές προκλησεις ίσως αποτελούν και μια ευκαιρία για την χώρα μας: «Όλα αυτά προσφέρουν εξαιρετική ευκαιρία στην Ελλάδα να θέσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου χρειάζεται. Η Τουρκία περιμένει πράγματα από την ΕΕ και επιδιώκει να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικά σε αυτά για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα . Δίνεται, λοιπόν, εξαιρετικό υλικό στην Ελλάδα για να μπλοκάρει οποιεσδήποτε σκέψεις συμμετοχής της Τουρκίας σε αυτά».

«Δύο πράγματα θέλει η Τουρκία» σημείωσε ο Άγγελος Συρίγος, «την συμμετοχή στο Rearm Europe και τα F-35», Και πρέπει η χώρα μας να κινηθεί και προς τις δύο πλευρές, προκειμένου να μην τα πάρει.

Κάτι το οποίο σημαίνει σαφέστατα ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αποτανθεί μόνον στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν οι ΗΠΑ, όπως το ΝΑΤΟ, αλλά και απευθείας στην Ουάσιγκτον.

Το τέλος των αμερικανικών εγγυήσεων και η αμφισβήτηση του δολαρίου

Κληθείς εν συνεχεία να σχολιάσει αν οι Αμερικανοί αποχωρούν από την Μέση Ανατολή, κάτι που ίσως μετατρέπει - όπως ισχυρίζονται Τούρκοι αναλυτές - την Άγκυρα σε ρυθμιστή της περιοχής, ο Άγγελος Συρίγος εστίασε στις ρίζες της σχέσης Ουάσιγκτον και Ριάντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πιο ουσιαστικό ζήτημα είναι η ιστορική συμφωνία παροχής ασφάλειας των ΗΠΑ προς τη Σαουδική Αραβία, η οποία υποχρέωνε το Ριάντ να επενδύει τα κεφάλαιά του σε αμερικανικά ομόλογα και να τιμολογεί το αργό πετρέλαιο αποκλειστικά σε δολάρια. «Εάν η Αμερική αποσυρθεί από τον ρόλο του εγγυητή, αυτή η δέσμευση καταρρέει».
Ακόμη και στην Ευρώπη, το βαρέλι μπρέντ, λέμε πόσα δολάρια έχει, όχι πόσα ευρώ είπε, εξαιτίας ακριβώς αυτής της συμφωνίας. Το αμερικάνικο νόμισμα, είναι παγκόσμιο ακριβώς εξαιτίας αυτής της συμφωνίας με τους Σαουδάραβες» είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τυχόν αποχώρηση των Αμερικανών από την Μέση Ανατολή θα σήμαινε το τέλος αυτής της κατάστασης.

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