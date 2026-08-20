Συναγερμός στην Κύπρο για τουρκικά drones και μαχητικά - Παρ' ολίγον σύγκρουση με επιβατικό Boeing

Σοβαρές καταγγελίες από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για επικίνδυνες τουρκικές πτήσεις χωρίς επικοινωνία κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συναγερμός στην Κύπρο για τουρκικά drones και μαχητικά - Παρ' ολίγον σύγκρουση με επιβατικό Boeing
ΚΥΠΡΟΣ
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  • Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας καταγγέλλει επικδυνες πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και UAV κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου χωρίς επικοινωνία.
  • Pαραλίγο σύγκρουση μεταξύ τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους TUAF770 και επιβατικού Boeing 737-800 λόγω απόκλισης πορείας και ανεπαρκούς επικοινωνίας.
  • Οι ελεγκτές κατάφεραν να αποτρέψουν την σύγκρουση με άμεση παρέμβαση και διακοπή της καθόδου του επιβατικού αεροσκάφους.
  • Η κατάσταση αυτή διαρκεί επί δεκαετίες και επιδεινώνεται από την άρνηση της Τουρκίας να διατηρεί αμφίδρομη επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας.
  • Υπογραμμίζεται ο κρίσιμος ρόλος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην ασφάλεια των πτήσεων παρά τις δυσκολίες από μη εξουσιοδοτημένες και μη συνεργαζόμενες στρατιωτικές πτήσεις.
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Σοβαρότατους κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγγέλλει η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, φέρνοντας στο φως ένα παραλίγο ατύχημα μεταξύ τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους και επιβατικού Boeing.

Σε ανάρτησή της, η Συντεχνία αναφέρει ότι, πέραν της αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας, οι ελεγκτές στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας, καθώς και στις προσεγγίσεις Λάρνακας και Πάφου, καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων.

Όπως υποστηρίζει, το έργο τους επηρεάζεται από μη εξουσιοδοτημένα αεροσκάφη και UAV της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία, σύμφωνα με τη Συντεχνία, επιχειρούν «σχεδόν συνεχώς» κατά μήκος κρίσιμων αεροπορικών διαδρομών και κοντά στα δύο αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Η Συντεχνία αναφέρεται ειδικότερα σε περιστατικό με το τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος με κωδικό TUAF770, το οποίο, όπως αναφέρει, δεν ανταποκρίθηκε σε κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Λευκωσίας, παρέκκλινε από τη διαδρομή που προβλεπόταν στο σχέδιο πτήσης του και άρχισε να ανεβαίνει προς το επίπεδο πτήσης FL360.

Την ίδια στιγμή, το TOM56T, αεροσκάφος τύπου Boeing 737-800, βρισκόταν σε κάθοδο προς το επίπεδο πτήσης FL350.

Σύμφωνα με τη Συντεχνία, η επαγρύπνηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας επέτρεψε να εντοπιστεί εγκαίρως η πιθανή σύγκρουση των δύο πορειών, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάθοδος του Boeing 737-800 την τελευταία στιγμή.

«Πλήρης αδιαφορία για την ασφάλεια των επιβατών από την Τουρκία», αναφέρει χαρακτηριστικά η Συντεχνία, σχολιάζοντας το περιστατικό.

«Αυτό συμβαίνει 24 ώρες το 24ωρο εδώ και δεκαετίες»

Στην ανάρτηση επισημαίνεται ακόμη ότι τέτοιου είδους προβλήματα δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Όπως υποστηρίζει η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, η κατάσταση συνεχίζεται «24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, εδώ και δεκαετίες».

Κατά τη Συντεχνία, το πρόβλημα επιβαρύνεται περαιτέρω από την άρνηση της Άγκυρας να διατηρεί αμφίδρομη επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας.

Οι ελεγκτές υπογραμμίζουν, μέσα από την ανάρτησή τους, τον κρίσιμο ρόλο της συνεχούς επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου αεροσκάφη δεν ανταποκρίνονται στις οδηγίες ή στις κλήσεις του αρμόδιου κέντρου ελέγχου.

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