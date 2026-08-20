Στην Κύπρο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης - Συναντήσεις με ΓΕΕΦ και ΕΛΔΥΚ

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί από την Πέμπτη 20 Αυγούστου ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μετά την επισκεψή του στο Ισραήλ.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας ξεκίνησε με τη συνάντηση εργασίας ανάμεσα στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου. Οι δύο ανώτατοι αξιωματικοί εξέτασαν την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τον συντονισμό των κοινών επιχειρησιακών δράσεων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας και Κύπρου.

Επαφές στην ΕΛΔΥΚ και απόδοση τιμών στους πεσόντες

Λίγο αργότερα, ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.

Εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη και στρατεύσιμους που υπηρετούν στο νησί, επιθεωρώντας την ετοιμότητα των μονάδων. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ηρώων Αξιωματικών και Οπλιτών της ΕΛΔΥΚ, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους έπεσαν στα πεδία των μαχών.

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