Δένδιας: Στη Γαλλία αύριο για την ύψωση σημαίας στην πρώτη φρεγάτα Belha@rra «Κίμων»

Στο ταξίδι του στη Γαλλία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συνοδέυεται από αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη αλλά και τον αρχηγό του ΓΕΝ, αντιναύαρχο Δημήτριο Κατάρα 



Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη φρεγάτα «Αδρίας», παρακολουθώντας εκπαιδευτικές βολές κατευθυνόμενων βλημάτων, 23 Ιουνίου 2025

Eurokinissi
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στη Λοριάν της Γαλλίας, όπου θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN («Belh@rra») F - 601 «Κίμων».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.



