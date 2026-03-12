Ένοπλος μπήκε με αυτοκίνητο σε συναγωγή στο Μίσιγκαν και άρχισε να πυροβολεί

Συναγερμός σήμανε στο Μίσιγκαν καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρό περιστατικό σε εβραϊκή συναγωγή και σχολείο στο Γουέστ Μπλούμφιλντ. Οι Αρχές ανταποκρίθηκαν έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο συγκρότημα της Συναγωγής υπήρχαν και σχολικές εγκαταστάσεις, οι οποίες όμως ευτυχώς ήταν κλειστές.

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες ο δράστης ακόμη διαφεύγει στην περιοχή έχουν σπεύσει βαρέως οπλισμένες μονάδες του FBI.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας οδηγός φέρεται να έριξε το αυτοκίνητό του στο κτίριο και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και έχει καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας. Ο δράστης θεωρείται «ενεργός» και προς το παρόν διαφεύγει της σύλληψης. Στην επιχείρηση συμμετέχει και το FBI.

Police are currently responding to an active shooter at Temple Israel Synagogue in Michigan.



All nearby schools and houses of worship have been told to shelter in place while police respond.



Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν ανέφερε: «Γνωρίζουμε το περιστατικό πυροβολισμών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γουέστ Μπλούμφιλντ. Ζητάμε από τα μέλη της κοινότητας να αποφύγουν την περιοχή για να διευκολυνθεί η επέμβαση των αρχών. Οι αστυνομικοί ενισχύουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή».

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Όκλαντ γνωστοποίησε ότι ανταποκρίθηκε σε «περίπτωση ενεργού σκοπευτή» στο Temple Israel, τη μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή στις ΗΠΑ.