Ένοπλος μπήκε με αυτοκίνητο σε συναγωγή στο Μίσιγκαν και άρχισε να πυροβολεί
Συναγερμός σήμανε στις αρχές των ΗΠΑ μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε συναγωγή στο West Bloomfield Township, στην πολιτεία του Μίσιγκαν
Συναγερμός σήμανε στο Μίσιγκαν καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρό περιστατικό σε εβραϊκή συναγωγή και σχολείο στο Γουέστ Μπλούμφιλντ. Οι Αρχές ανταποκρίθηκαν έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο συγκρότημα της Συναγωγής υπήρχαν και σχολικές εγκαταστάσεις, οι οποίες όμως ευτυχώς ήταν κλειστές.
Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες ο δράστης ακόμη διαφεύγει στην περιοχή έχουν σπεύσει βαρέως οπλισμένες μονάδες του FBI.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας οδηγός φέρεται να έριξε το αυτοκίνητό του στο κτίριο και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και έχει καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας. Ο δράστης θεωρείται «ενεργός» και προς το παρόν διαφεύγει της σύλληψης. Στην επιχείρηση συμμετέχει και το FBI.
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν ανέφερε: «Γνωρίζουμε το περιστατικό πυροβολισμών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γουέστ Μπλούμφιλντ. Ζητάμε από τα μέλη της κοινότητας να αποφύγουν την περιοχή για να διευκολυνθεί η επέμβαση των αρχών. Οι αστυνομικοί ενισχύουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή».
Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Όκλαντ γνωστοποίησε ότι ανταποκρίθηκε σε «περίπτωση ενεργού σκοπευτή» στο Temple Israel, τη μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή στις ΗΠΑ.