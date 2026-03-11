Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών

Η συσκευή μπορεί να μειώσει το κόστος προστασίας από σεισμούς και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών

Σεισμογράφος

AP
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια συσκευή που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Sharjah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Δεκέμβριο του 2025 και έχει αποδείξει την ικανότητά της να μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών, διαχέοντας περίπου το 14% της ενέργειας των δονήσεων σε εργαστηριακές δοκιμές.

Πώς λειτουργεί η συσκευή που φιλοδοξεί να περιορίσει τον αντίκτυπο των σεισμών

Το σύστημα αναπτύχθηκε από τον καθηγητή και πολιτικό μηχανικό Moussa Leblouba. Η συσκευή δημιουργήθηκε για να περιορίσει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κατασκευές όπως κτίρια, γέφυρες και ευαίσθητο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, οι δονήσεις που προκαλούνται από σεισμούς, ισχυρούς ανέμους ή ακόμη και συνήθεις, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές δομικές ζημιές. Η εφεύρεση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους αυτής της ενέργειας πριν φτάσει στα κύρια στοιχεία των κτιρίων.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών, η ομάδα κατάφερε να απορροφήσει περίπου το 14% της ενέργειας των κραδασμών. Αυτή η απόδοση επιτεύχθηκε μέσω ενός μηχανικού συστήματος που χρησιμοποιεί ελεγχόμενη τριβή για την απόσβεση των κινήσεων.

Η συσκευή έχει τη μορφή ενός κοίλου κυλίνδρου γεμάτου με σφαίρες από συμπαγές ατσάλι. Μέσα στον κύλινδρο υπάρχει ένας κεντρικός άξονας με ακτινικές ράβδους που μοιάζουν με κλαδιά δέντρου.

Όταν παράγονται δονήσεις, οι ράβδοι κινούνται μέσα στο σύνολο των χαλύβδινων σφαιρών. Αυτή η μετατόπιση δημιουργεί έντονη τριβή που διαχέει μέρος της ενέργειας που μεταδίδεται στην προστατευόμενη δομή.

Λειτουργεί ακόμα και όταν έχει διακοπή ρεύματος

Το σύστημα σχεδιάστηκε για να λειτουργεί εντελώς παθητικά, χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιώντας μόνο τις φυσικές αρχές της κίνησης και της τριβής, η συσκευή παραμένει λειτουργική ακόμη και κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.

Αντισεισμική συσκευή

Η συσκευή έχει τη μορφή ενός κοίλου κυλίνδρου γεμάτου με σφαίρες από συμπαγές ατσάλι

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι σημαντικό, καθώς οι διακοπές ρεύματος συμβαίνουν συνήθως κατά τη διάρκεια μεγάλων σεισμών ή άλλων καταστροφών που προκαλούν ζημιές σε κτίρια. Η αυτόνομη λειτουργία εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα συνεχίσει να ελέγχει τις επιπτώσεις των σεισμών ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του εξοπλισμού είναι ο αρθρωτός σχεδιασμός των εξαρτημάτων του. Κάθε τμήμα του συστήματος μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να αντικατασταθεί ξεχωριστά, γεγονός που αποτρέπει την απόρριψη ολόκληρης της συσκευής σε περίπτωση βλάβης ενός τμήματος.

Τα πλεονεκτήματα της εφεύρεσης

Σύμφωνα με τον καθηγητή Leblouba, πολλές παραδοσιακές λύσεις, όπως οι υδραυλικοί αποσβεστήρες ή οι μεταλλικές συσκευές που παραμορφώνονται, ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροές ή μόνιμες παραμορφώσεις μετά από ένα σοβαρό συμβάν.

Αυτά τα συστήματα συνήθως απαιτούν πλήρη αντικατάσταση μετά από ένα μόνο ακραίο συμβάν. Η νέα τεχνολογία έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγει αυτό το πρόβλημα, επιτρέποντας την έγκαιρη συντήρηση και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Επιπλέον, τα εξαρτήματα περιγράφονται ως προσβάσιμα και εύχρηστα. Η συσκευή μπορεί να συναρμολογηθεί απευθείας στον τόπο εγκατάστασης χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Η δυνατότητα προσαρμογής σε υπάρχουσες κατασκευές θεωρείται ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του έργου. Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε ήδη ολοκληρωμένα κτίρια, αυξάνοντας την αντισεισμική προστασία χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες δομικές ανακαινίσεις.

Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να είναι σημαντικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι ολοκληρωμένες λύσεις αντισεισμικής μηχανικής έχουν συνήθως υψηλό κόστος. Ένα απλούστερο σύστημα εγκατάστασης θα μπορούσε να διευρύνει την πρόσβαση στις τεχνολογίες δομικής προστασίας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της συσκευής είναι η ικανότητά της να επιστρέφει αυτόματα στην αρχική της θέση μετά τη διακοπή των δονήσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στη συσκευή να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθεί αμέσως μετά από ένα έντονο συμβάν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτισαν τον ηθοποιό στη Ριτσώνα

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης πρότεινε την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Την ανώτατη διάκριση LEED Platinum έλαβε το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας, Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του. Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Στόχος μας οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ - Μείνετε μακριά από τις τράπεζες»»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Σε χειρουργείο στο μάτι θα υποβληθεί το θύμα

14:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας του εκρηκτικού «ΜΙΞΕΡ» επιστρέφει με την κωμωδία «Οι Από Κάτω»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

14:04ΥΓΕΙΑ

Ποια ομάδα αίματος προτιμούν τα κουνούπια

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού από Ντουμπάι και Ντόχα

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

13:57ΕΛΛΑΔΑ

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

13:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Απελευθερώνει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου λόγω ενεργειακής κρίσης

13:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Επίσημο το «διαζύγιο» με Σπανούλη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος διαγωνισμός* έως τις 16 Μαρτίου στο allwyn.gr – Δύο τυχεροί θα κερδίσουν 1 τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Αποδυναμώνουμε το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο με τη σύμβαση Ελλάδας – Chevron

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Κατερίνα Βρανά έρχεται στο VOX με την παράσταση «Χάρηκα!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι φήμες στο Ιράν: Ο Νετανιάχου είναι ή νεκρός ή βαριά τραυματίας - «Fake News» απαντάει το Ισραήλ

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εξανάγκασαν συμμαθητή τους από το δημοτικό να πιει νερό από τουαλέτα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ποιος ήταν ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης που έσβησε στα 87 του χρόνια

11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Πιο άστατος και βροχερός ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαίο ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε τυχαία στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας

12:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έξι. Τέσσερα. Μηδέν. Εννέα»: Το μυστήριο με τον ραδιοφωνικό σταθμό στα βραχέα που μεταδίδει μόνο αριθμούς στα Φαρσί και κανείς δεν ξέρει αν λειτουργεί για κατασκόπους του Ισραήλ, των ΗΠΑ ή δίνει εντολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας, Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του. Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ