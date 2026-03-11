Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο: «Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου»

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τραυματίστηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου που σκότωσε έξι μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, επιβεβαίωσε ο πρέσβης της Τεχεράνης στην Κύπρο.

Σε συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα της πρεσβείας του στη Λευκωσία, ο Αλιρεζά Σαλαριάν ανέλυσε λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο 56χρονος Xαμενεΐ, λέγοντας ότι ήταν τυχερός που επέζησε από την επίθεση, η οποία ισοπέδωσε την κατοικία του εκλιπόντος αγιατολάχ.

«Ήταν κι αυτός εκεί και τραυματίστηκε σε αυτόν τον βομβαρδισμό, αλλά δεν το έχω δει να αντικατοπτρίζεται στις ξένες ειδήσεις», είπε στον Guardian. «Έχω ακούσει ότι τραυματίστηκε στα πόδια, στο χέρι και στο μπράτσο... Νομίζω ότι είναι στο νοσοκομείο επειδή είναι τραυματισμένος».

Εξηγώντας γιατί ο κληρικός δεν είχε εμφανιστεί δημόσια ή δεν είχε κάνει δηλώσεις από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του την Κυριακή, πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι νιώθει άνετα [υπό οποιεσδήποτε συνθήκες] να εκφωνήσει μια ομιλία».

Η επίθεση είχε σημειωθεί την ημέρα έναρξης των αεροπορικών επιδρομών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, όταν έγινε στόχος το εκτεταμένο προεδρικό συγκρότημα στην καρδιά της Τεχεράνης. Ήταν η 10η ημέρα του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, δήλωσε ο πρέσβης, και ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ βρισκόταν στην κατοικία του με πολλά μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Μοτζτάμπα, Ζάχρα, η οποία σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ, Μανσούρ, πέθανε τρεις ημέρες μετά την αεροπορική επιδρομή.

Διαβάστε επίσης