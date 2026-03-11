OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

Λίγα 24ώρα μετά την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου και την ανάληψη της θέσης του διευθυντή προγράμματος από τον Θέμη Μάλλη, έρχονται σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα του OPEN.

Από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου και κάθε βράδυ, αμέσως μετά τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο», στις 20.50, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, τα box office που άφησαν εποχή, οι πιο εντυπωσιακές περιπέτειες αλλά και οι μεγαλύτεροι έρωτες της μεγάλης οθόνης έρχονται στις οθόνες μας στο Open my cinema.

Το πολυσυζητημένο «Real View», με το αιχμηρό σχόλιο και τις ανατρεπτικές απόψεις, θα μεταδίδεται στις 14.15 κάθε μεσημέρι, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή.

Από το βράδυ της Κυριακής, 22 Μαρτίου, στις 19.50, και κάθε Κυριακή, ο Θανάσης Πάτρας, παρέα με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν, μας ψυχαγωγούν.. «Κυριακάτικα, στο πιο αντισυμβατικό early night show της ελληνικής τηλεόρασης με χιούμορ, παιχνίδια, νοσταλγία αλλά και καλεσμένους έκπληξη σε ένα οικογενειακό πρωτότυπο τρίωρο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης