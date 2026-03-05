Φωτιά στα Σαββατόβραδα – Το MEGA «χτυπά» ΣΚΑΪ και OPEN

Ο ανταγωνισμός αρχίζει να φουντώνει και τα βράδια του Σαββάτου, στη μικρή οθόνη, καθώς νέοι παίκτες προσγειώνονται στην αρένα. Μετά την απόφαση του ΣΚΑΪ να βάλει το «Survivor» στην prime time του Σαββάτου και το «Just the 2 of us» στο OPEN, σειρά έχει μία έκπληξη από το MEGA.

Το MEGA, από το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 22.00, εγκαινιάζει τον ξεχωριστό κύκλο τηλεοπτικών προβολών «Markos by Night», φέρνοντας στην οθόνη μας τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του αγαπημένου δημιουργού και κωμικού ηθοποιού Μάρκου Σεφερλή. Η πρεμιέρα γίνεται με το απολαυστικό «Notis Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» σε πρώτη μετάδοση, ένα έργο γεμάτο ενέργεια και ανατροπές.

Η παράσταση «Notis Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» παρουσιάστηκε το 2025 και προκάλεσε τον ενθουσιασμό και το θερμό χειροκρότημα του κοινού που την είδε στις σκηνές του «Δελφινάριου» και του «Περοκέ», καθώς και κατά την περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα.

Η προβολή των εμβληματικών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή υπογραμμίζει τη δέσμευση του MEGA στην ανάδειξη αυθεντικού ψυχαγωγικού περιεχομένου που μπορούν να παρακολουθήσουν οικογένειες και παρέες από την άνεση του καναπέ τους.

Διαβάστε επίσης