Λας Βέγκας: Βάναυση κακοποίηση φλαμίνγκο - Τουρίστας το έκλεψε για selfie και του έβγαλε το φτερό

Σοβαρές κατηγορίες κακοποίησης ζώου αντιμετωπίζει ένας Καναδός τουρίστα στις ΗΠΑ.

Ο Μίτσελ Φέρμπαρν, 33 ετών, από το Οντάριο του Καναδά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέβαλε σε περιφραγμένο βιότοπό τους και πήρε ένα ένα χιλιανό φλαμίνγκο με το όνομα «Peachy», το οποίο μετέφερε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, όπου αργότερα φέρεται να το βασάνισε.

Κατά την προσπάθειά του να απομακρύνει τον Peachy από το περίφραγμα, ο τουρίστας φέρεται να τραυμάτισε αρκετά πουλιά, μεταξύ άλλων «καρφώνοντας» ένα δεύτερο πουλί και εμποδίζοντάς το να διαφύγει.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει επίσης τον ημίγυμνο Φέρμπαρν να μπαίνει στο ασανσέρ το πουλί - το οποίο φαίνεται τυλιγμένο σε ένα πουκάμισο - πριν το αρπάξει από το λαιμό και τα πόδια στον διάδρομο καθώς επιστρέφει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Police said the flamingo could be heard crying and screaming, while the suspect held it around its neck.



The man faces four counts of animal cruelty. Animal Protection Services says a flamingo's wing was clipped.



Story: https://t.co/JP74dq01PZ pic.twitter.com/m06dHHhIC7 — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) March 5, 2026

Σύμφωνα με αναφορές, ο τουρίστας παραδέχτηκε αργότερα ότι εισέβαλε στον βιότοπο των φλαμίνγκο αφού είδε ένα πουλί σε κίνδυνο και ισχυρίστηκε ότι «έβαλε στη θέση του» το φτερό του ζώου.

Η αστυνομία ανέφερε πως ισχυρίστηκε: «ότι γνωρίζει ότι το να «σπάσεις» το φτερό για να το βάλεις στη θέση του [είναι] μια συνηθισμένη πρακτική για τα πουλιά, όπως οι πάπιες. Το γνωρίζει αυτό επειδή είναι αγρότης».

Ωστόσο, η αστυνομία εντόπισε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο στο τηλέφωνο του Φέρμπαρν, τα οποία φέρεται να τον δείχνουν να πνίγει το φλαμίνγκο και να το ρίχνει στο πάτωμα.

Σε ένα βίντεο, φέρεται να γελάει ενώ δηλώνει ότι «παίρνει [το πουλί] σπίτι».

? Tourist Breaks Into Flamingo Habitat, Injures Birds



A tourist is facing felony charges after Las Vegas police say he broke into the Flamingo hotel’s wildlife habitat and took a flamingo back to his room, leaving it injured.



Police say 33-year-old Mitchell Fairbarn of… pic.twitter.com/o7BGlwQI02 — Sin City Las Vegas (@SCVegas) March 5, 2026

Μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του τουρίστα, η αστυνομία βρήκε αργότερα ένα «μεγάλο ματωμένο φτερό» μαζί με άλλα υλικά.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ελέγχου ζώων, ο Peachy φέρεται να υπέστη τραυματισμό στο φτερό του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ράμματα. Τουλάχιστον δύο άλλα φλαμίνγκο τραυματίστηκαν στον βιότοπο.

Ο Φέρμπαρν συνελήφθη, του απαγορεύθηκε να πλησιάσει στον βιότοπο και ορίστηκε εγγύηση 12.000 δολαρίων.