«Η Βρετανία δεν θα λάβει μέρος σε επιθετικά χτυπήματα στο Ιράν, παρά την πίεση» λέει ο Στάρμερ

Το HMS Dragon αποστέλλεται στη Μεσόγειο, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η Βρετανία δεν θα λάβει μέρος σε επιθετικά χτυπήματα στο Ιράν, παρά την πίεση και τον δημόσιο εξευτελισμό που δέχεται η χώρα του για την καθυστέρηση της αναχώρησης πολεμικού πλοίου για την Κύπρο, ωστόσο ανακοίνωσε ότι θα στείλει ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες κατά των drones, τα οποία θα φτάσουν αύριο στην Μεγαλόνησο. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα αποσταλούν τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon για να ενταχθούν στη βρετανική μοίρα στο Κατάρ.

Το HMS Dragon θα αποσταλεί στη Μεσόγειο, όπως δήλωσε ο Στάρμερ κατά την διάρκεια ομιλίας του.

«Υπάρχουν προστατευτικά μέτρα που ήταν πάντα σε ισχύ γύρω από την Κύπρο», συνέχισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, ενώ τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αναπτύξει πόρους γύρω από την Μεγαλόνησο από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, καθώς οι ΗΠΑ συγκέντρωναν δυνάμεις στην περιοχή.

«Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους, για την προστασία της αεροπορικής βάσης».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις «για την διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων». Όπως είπε: «Θα διατηρήσουμε μια ασπίδα προστασίας για τους Βρετανούς πολίτες στην περιοχή και τους συμμάχους μας».

Sky News: «Πραγματική αίσθηση ντροπής» για την καθυστέρηση της αναχώρησης πολεμικού πλοίου για την Κύπρο

Νωρίτερα, ο ανταποκριτής του Sky News, Alistair Bunkall, έκανε λόγο για «πραγματική αίσθηση ντροπής» ανάμεσα στις τάξεις του βρετανικού στρατού για την καθυστέρηση της αναχώρησης πολεμικού πλοίου για την Κύπρο, έπειτα από την άμεση αντίδραση που έδειξαν η Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης.

O Alistair Bunkall, που βρίσκεται στα περίχωρα της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, ανέφερε ότι ο βρετανός υπουργός Άμυνας βρίσκεται στην Κύπρο για να «απαντήσει σε κάποιες δυσάρεστες ερωτήσεις σχετικά με το γιατί άφησαν το νησί κάπως απροστάτευτο».

Όπως είπε, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας του μίλησαν για την «αληθινή αμηχανία» που ένιωσαν για την «αδυναμία των Βρετανών να στείλουν γρήγορα ένα πολεμικό πλοίο εδώ», με το HMS Dragon να βρίσκεται αγκυροβολημένο στο Πόρτσμουθ.

«Πρέπει να ενωθούμε σε αυτή τη στιγμή»

Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός προχώρησε και στον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, συγκεκριμένα για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Όπως είπε, η βρετανική κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τις επηρεαζόμενες βιομηχανίες και τους συμμάχους της, προκειμένου να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επίπτωση.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το σωστό σχέδιο για να μειώσει την εξάρτησή του από τις ασταθείς αγορές και να δημιουργήσει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία που χρειαζόμαστε».

Πρόσθεσε, ότι είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι ορισμένοι θα χρησιμοποιήσουν την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση «για να μας διαιρέσουν».

«Πρέπει να ενωθούμε σε αυτή τη στιγμή. Οι φοβισμένοι Βρετανοί πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα», κατέληξε.

«Το ενδιαφέρον μου επικεντρώνεται στο να παρέχω ήρεμη και ισορροπημένη ηγεσία προς το εθνικό συμφέρον»

Στη συνέχεια, ο Βρετανός πρωθυπουργός έσπευσε να υπερασπιστεί την απόφασή του να μην συμμετάσχει στις αρχικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, απορρίπτοντας το αίτημα να επιτραπεί σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιθετικές επιθέσεις.

«Το ενδιαφέρον μου επικεντρώνεται στο να παρέχω ήρεμη και ισορροπημένη ηγεσία προς το εθνικό συμφέρον», δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτό σημαίνει «να έχουμε τη δύναμη να παραμείνουμε σταθεροί στις αξίες και τις αρχές μας, ανεξάρτητα από την πίεση να πράξουμε διαφορετικά».

Ο Βρετανός ηγέτης συνέχισε λέγοντας ότι η μακροχρόνια θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ότι η καλύτερη λύση στο ζήτημα του Ιράν ήταν «μια διαπραγματευτική συμφωνία με το Ιράν, στο πλαίσιο της οποίας θα εγκαταλείπουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες», και συνέχισε: «Γι' αυτό και πήρα την απόφαση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει στην αρχική επίθεση. Η απόφαση αυτή ήταν σκόπιμη. Ήταν προς το εθνικό συμφέρον. Και την υποστηρίζω».

«Ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ

Ο Στάρμερ ερωτήθηκε αν έχει καταστρέψει τη λεγόμενη «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ, μετά την δήλωση του Τραμπ ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «δεν είναι και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ».

«Η ειδική αυτή σχέση βρίσκεται σε λειτουργία αυτή τη στιγμή», εξήγησε.

«Είναι στο χέρι του Τραμπ να λάβει τις σωστές αποφάσεις για τις ΗΠΑ και στο δικό του χέρι να λάβει αποφάσεις προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου», είπε, ενώ πρόσθεσε, «δεν υπάρχει τίποτα αμφιλεγόμενο σε αυτό».

Κατέληξε λέγοντας ότι μίλησε με τον Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου.

