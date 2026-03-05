Κύπρος: Αποχώρησε ο βρετανός υπουργός Άμυνας από την βάση στο Ακρωτήρι - Δείτε βίντεο

Αποχώρησε από την βάση του Ακρωτηρίου, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι, ο οποίος μετέβη στην Κύπρο το βράδυ της Τετάρτης, τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση με drone.

Ο Χίλι, είχε τετ α τετ με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Παλμά, πριν βρεθεί στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι. Την ώρα της επίσκεψης του, ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της αποχώρησης του από την βάση:

«Η μακροχρόνια φιλία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει ισχυρή απέναντι στις απειλές του Ιράν. Το πρωί, μαζί με τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα, συζητήσαμε πώς το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει περαιτέρω την αεράμυνά του για να στηρίξει την κοινή μας ασφάλεια», ανέφερε ο Βρετανός ΥΠΑΜ, σε ανάρτησή του στο X.

The longstanding friendship between the UK and the Republic of Cyprus is strong in the face of Iranian threats.



This morning with Cypriot Defence Minister @PalmasVasilis I discussed how the UK is further reinforcing our air defences to support our shared security. pic.twitter.com/VkrjxVQRNZ — John Healey (@JohnHealey_MP) March 5, 2026

