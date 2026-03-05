Ρούτε: «Κανείς δεν μιλάει για ενεργοποίηση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ»

Η κατάρριψη ενός βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς την Τουρκία από τις αεράμυνες του ΝΑΤΟ δεν παρέχει άμεσο λόγο για να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 της Συμμαχίας, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε.

«Κανείς δεν μιλάει για το Άρθρο 5», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στη ρήτρα που ορίζει ότι μια επίθεση σε ένα από τα μέλη της συμμαχίας αποτελεί επίθεση σε όλα τα άλλα.

Η Τουρκία δήλωσε ότι οι αεράμυνες του ΝΑΤΟ κατέστρεψαν έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, καθώς κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το μέλος της συμμαχίας εμπλέκεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και εγείροντας την πιθανότητα επέκτασης στους συμμάχους του μπλοκ.

Το Ιράν αρνήθηκε νωρίτερα ότι είχε εκτοξεύσει πυραύλους στην Τουρκία.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, καθώς η χώρα βρίσκεται «κοντά στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη».

