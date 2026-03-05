Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής σε συνανθρώπους μας από 50χρονο που νοσηλευόταν στο «Παπανικολάου»

Δώρα ζωής σε συνανθρώπους μας έκανε ένας 50χρονος άνδρας έκανε χάρη στη γενναία απόφαση που πήρε η οικογένειά του να δωρίσει τα όργανά του.

Ο 50χρονος άνδρας νοσηλευόταν σε στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Όπως αναφέρει το νοσοκομείο «Παπανικολάου», το χειρουργείο έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/3) και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία λήψης πνευμόνων, νεφρών, ήπατος και κερατοειδών.

Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και οι κερατοειδείς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς Πνευμόνων του Ωνάσειου Νοσοκομείου, από την Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Οι κερατοειδής ιστοί μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια της δότριας για την ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Καρδιολογικού Τμήματος, του Αιμοδυναμικού, του Ακτινολογικού, Βρογχοσκοπικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού Εργαστηρίου- Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

