«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Η απολογία του 38χρονου στον Κολωνό

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ενώπιων της ανακρίτριας ο 38χρονος που κατηγορείται μεταξύ άλλων για τη δολοφονία της 31χρονης Νεκταρίας στον Κολωνό.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε με υπόμνημα και δήλωσε κατηγορηματικά αθώος για τα όσα του αποδίδονται.

Ο 38χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής βλάβης, που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία τελεσθείσα κατ΄εξακολούθηση, παράνομη κατοχή όπλων και παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών-αναβολικών.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος προφυλακίστηκε για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας ενώ για τα υπόλοιπα αδικήματα είναι υπό διερεύνηση.

Τι αναφέρει ο κατηγορούμενος στο υπόμνημά του

Ο κατηγορούμενος στο υπόμνημά του κάνει αναφορά για την σχέση που διατηρούσε με την 38χρονη. Μία σχέση που -όπως ισχυρίζεται- δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς η Νεκταρία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο οι προσπάθειές του να βοηθήσει την αποθανούσα έπεσαν στο κενό καθώς η ίδια ήταν εξαρτημένη από το αλκοόλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο η ανωτέρω κατάσταση ήταν η κύρια διάλυση της προηγούμενης σχέσης της αλλά και η αιτία που σταμάτησε να εργάζεται.

Η ανωτέρω κατάσταση προκαλούσε εντάσεις και έντονες καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού, ωστόσο ο 38χρονος ισχυρίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν έκανε κακό στην Νεκταρία, αντιθέτως τη φρόντιζε με όποιον τρόπο μπορούσε.

Ο 38χρονος παραδέχεται ότι «το μόνο κακό που πραγματικά έπραξα εις βάρος της Νεκταρίας ήταν δύο χαστούκια προ διμήνου, μετά από πολύ έντονο καυγά που είχαμε μεταξύ μας καθότι πέραν των ανωτέρω καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε ένεκα της “αστείρευτης δίψας της για αλκόολ”» και πως «η Νεκταρία δε δίσταζε να φλερτάρει έντονα με τρίτους και να με κατηγορεί παντού, ότι δήθεν ήμουν κακοποιητικός εις βάρος της… Σημειωτέον δε ότι από το χαστούκι εκείνο πετάχτηκε το κινητό της που κρατούσε στο χέρι της και τη χτύπησε στο μάτι της, το οποίο και μελάνιασε».

Ο 38χρονος αρνείται ότι ο θάνατος της Νεκταρίας προήλθε από δικό του χτύπημα και προς ενίσχυση του ισχυρισμού του παραθέτει και το πόρισμα των δύο ιατροδικαστών που διενέργησαν τη νεκροψία/νεκροτομή στη σορό της 31χρονης.

Ο κατηγορούμενος στη συνέχεια περιέγραψε τι συνέβη τη μοιραία ημέρα που η Νεκταρία εντοπίστηκε νεκρή. Σύμφωνα με τον ίδιο η Νεκταρία τον ξύπνησε γιατί υπέφερε από πόνους λόγω πτώσης που είχε που κατά την ημέρα των γενεθλίων της καθώς επίσης και από κλύσματα καθώς δεν είχε ενεργηθεί για πολλές ημέρες. Ο κατηγορούμενος μετέβη αρχικά σε καφετέρια, στη συνέχεια σε φαρμακείο από όπου αγόρασε κλύσματα για την 31χρονη και Pet shop προτού επιστρέψει στο σπίτι. Μετά τη χορήγηση του κλύσματος στην 31χρονη ο κατηγορούμενος έφυγε για τη δουλειά (εργάζεται ως delivery). Όπως ισχυρίζεται ο 38χρονος κάλεσε 12 φορές στο τηλέφωνο την Νεκταρία χωρίς να λάβει απάντηση.

«Για το λόγο αυτό ανησύχησα εξαιτίας της προηγούμενης κατάστασής της και περί τις 15.00 το μεσημέρι γύρισα και πάλι {σκαστός από την εργασία μου} προκειμένου να ελέγξω την κατάστασή της. Όταν άνοιξα την πόρτα και εισήλθα στο σπίτι αντίκρισα τη Νεκταρία πεσμένη στο έδαφος μπρούμυτα με αίματα. Γύρισα το σώμα της και σοκαρίστηκα κυριολεκτικά, όταν αντιλήφθηκα ότι ήταν νεκρή. Άρχισα να φωνάζω και να καλώ σε βοήθεια τη γιαγιά μου και την θεία μου που βρίσκονταν στο πάνω όροφο, παρακαλώντας τους να καλέσουν το 166, το οποίο και κλήθηκε αμέσως από την θεία μου», περιγράφει στη συνέχεια ο κατηγορούμενος.

Ο 38χρονος θεωρούσε ότι η Νεκταρία ήταν έγκυος

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο υπόμνημά του ο 38χρονος, είναι σε άθλια κατάσταση καθώς και ο ίδιος μέχρι πρότινος θεωρούσε λανθασμένα -όπως αποδείχθηκε- ότι η Νεκταρία ήταν έγκυος και πως μαζί με αυτήν έφυγε και το αγέννητο παιδί τους.

Σύμφωνα με τα όσα παρέθεσε στο υπόμνημά του ο κατηγορούμενος οι εκχυμώσεις που έφερε στο σώμα της η Νεκταρία αλλά και τα υποτιθέμενα σημάδια από κακοποίηση στην οποία την υπέβαλε ο κατηγορούμενος ο πρώτος ιατροδικαστής αναφέρει:

«Α. στην από 2/3/2026 ένορκη κατάθεσή του: πολλαπλές κακώσεις του σώματος διαφόρων ηλικιών, μεγεθών και σχημάτων στο κορμό και στα άκρα, οι οποίες όμως δεν είχαν προκαλέσει κάποια εσωτερική αιμορραγία που θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο. Όπως διαπιστώθηκε η Νεκταρία έπασχε από προχωρημένη ηπατική νόσο, τελικού σταδίου, έφερε δε μεγάλη ποσότητα ασκητικού υγρού, είχε διαταραχή του κύκλου της {εξ’ού δε και θεωρούσε ότι ήταν έγκυος}, ενώ σε κάθε περίπτωση οι κακώσεις δεν μπορούσαν να αποδοθούν σε αιμορραγία και ένεκα αυτής την πρόκληση του θανάτου.

Β. στην από 3/3/2026 ένορκη κατάθεση του: ….υπήρχαν κακώσεις στην κεφαλή και διαπίστωσα ότι έφερε τρία θλαστικά τραύματα ξεκινώντας από το δεξί φρύδι, την ρίζα της ρινός και το αριστερό βλέφαρο πρόσφατα. Τα εν λόγω τραύματα ήταν συμβατά με την πτώση της – πρόσκρουση στην κόχη του σκαλοπατιού γιατί και στο σκαλοπάτι ανευρέθη αίμα. Ο αριστερός οφθαλμός έφερε οίδημα και με συνοδό εκχύμωση δίκη οματογυαλίου με χροιά καφέ πράσινη. Η ηλικία της εν λόγω εκχύμωσης δεν αντιστοιχούσε στο χρόνο τέλεσης της πρόσκρουσης. Υπολογίζεται ότι έλαβε χώρα δέκα ημέρες πριν. Έφερε μια εκχύμωση στην δεξιά ζυγωματική χώρα και μια εκδορά στην ράχη της ρινός. Η εκδορά στην μύτη συνάδει με τον τρόπο πτώσης της αντιθέτως η εκχύμωση στην δεξιά ζυγωματική χώρα δεν εναρμονίζεται με τον τρόπο πτώσης της από τις σκάλες».

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ο θάνατος της Νεκταρίας επήλθε από κίρρωση του ύπατος και όχι από κάποια εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Προς ενίσχυση των ισχυρισμών του, ο κατηγορούμενος στη συνέχεια παρέθεσε και την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και του δευτέρου ιατροδικαστή κατά την οποία:

«Με την νεκροτομή, δεν διαπιστώθηκαν κατάγματα, εσωτερικά αιματώματα, κακώσεις εν τω βάθει ιστών και οργάνων ή/και εσωτερική αιμορραγία. Συνεπώς, με αναντίρρητο τρόπο, προκύπτει ότι ο θάνατος δεν προκλήθηκε από τραυματικά αίτια».

Σύμφωνα πάντα με τη βιβλιογραφία σκληρές επιφάνειες (όπως π.χ. τα σκαλιά), μπορούν να προκαλέσουν θλαστικές κακώσεις και συγκεκριμένα διάσχιση , όταν μετά πτώση υπάρξει πρόσκρουση επί την κεφαλή. Επομένως, οι κακώσεις που διαπιστώθηκαν στο πρόσωπο, είναι οι συχνότεροι τραυματισμοί μετά από επεισόδιο πτώσης, χωρίς να αναμένεται σοβαρότερο τραυματικό αποτέλεσμα

σύμφωνα με την τραυματολογία, γνωρίζουμε ότι οι κακώσεις που αφορούν το προσωπικό κρανίο (δηλαδή, από τον πώγωνα μέχρι και τους οφθαλμούς), έχουν σαν αποτέλεσμα να εξαντλείται κατά κύριο λόγο η κινητική ενέργεια της πλήξης στην ανωτέρω περιοχή επηρεάζοντας τα οστά του σπλαγχνικού κρανίου, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή/ευάλωτα. Συγκεκριμένα, σε ισχυρές πλήξεις δια γρόνθου στο πρόσωπο και στην στοματική χώρα, προκαλούνται κατάγματα γνάθων, οφθαλμικών κόγχων, ζυγωματικών οστών, ρινικών οστών και στους αεροφόρους κόλπους όπισθεν αυτής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν αναφέρονται στις καταθέσεις του (....), κατάγματα στα ευπαθή – λεπτά οστά του σπλαγχνικού κρανίου και άρα ακόμα και η παλαιότερης ηλικίας - πράσινης χροιάς εκχμωση δίκην οματουαλίου αριστερού οφθαλμού, δεν συνδέεται με <<ισχυρή πλήξη>> επί του προσώπου, αφού θα έπρεπε απαραιτήτως να προκληθούν κακώσεις στις οστικές δομές του προσώπου. Εν προκειμένω, δεν περιγράφεται κάταγμα γνάθου, ζυγωματικών, ρινός ή/και οφθαλμικών κόγχων (δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις του τύπου LeFort) και άρα ακόμα και να υποστηριχθεί παλαιότερη πλήξη στο πρόσωπο της θανούσας δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι δυνάμεις που ασκήθηκαν ήταν ισχυρές (και μάλιστα από γρόνθους). Στο συγκεκριμένο περιστατικό, συνυπήρχαν τραυματισμοί στην οπίσθιας επιφάνεια του σώματος - αριστερή οσφυϊκή χώρα (παλαιές και μία ευμεγέθης πρόσφατη εκχύμωση), υποδηλώνοντας έτερο τραυματικό γεγονός. Ωστόσο, για την πρόσφατη εκχύμωση, αποκλείεται το λάκτισμα, αφού δεν αποτυπώθηκε σολόδερμα υποδήματος- τραυματικό εντύπωμα, και συνεπώς η εκχύμωση αυτή μπορεί να προκληθεί από έτερη πτώση ή πρόσκρουση σε σκληρή και ανένδοτη επιφάνεια (εκχυμώσεις προκαλούνται και από πτώση). Σε κάθε περίπτωση, δεν διαπιστώθηκε εν τω βάθει αιμάτωμα ή/και τραυματισμός εν τω βάθει οργάνων ή ιστών και εσωτερική αιμορραγία. Το συγκεκριμένο τραυματικό αποτέλεσμα (χωρίς κατάγματα, χωρίς εσωτερική αιμορραγία ή εν τω βάθει αιματώματα), δείχνει ότι ακόμη και κατά την πτώση και πρόσκρουση, προηγήθηκε ξυλοδαρμός, ο θάνατος δεν συνδέεται με τραυματικά αίτια ή μετατραυματικής επιπλοκές. Συνεπώς, τα αίτια του θανάτου θα πρέπει να συσχετιστούν με άλλα ευρήματα παθολογικής αιτιολογίας και όχι με τραυματισμό.

Με την νεκροτομή, διαπιστώθηκε παθολογική αιτία θανάτου αλλά και πτώσης, αφού η θανούσα έπασχε από κίρρωση ήπατος με εκσεσημασμένη ηπατομεγαλία (το ήπαρ αναφέρεται ότι είχε βάρος 4 κιλά - φυσιολογικό βάρος ήπατος περί τα 1,5κιλά) καθώς επακόλουθη ασκιτική συλλογή 6 λίτρων.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η κίρρωση του ήπατος χαρακτηρίζεται ανατομικά ο διάχυτος σχηματισμός ίνωσης και αναγεννητικών όζων που ακολουθεί την ηπατική νέκρωση. Είναι η τελική κοινή κατάληξη χρόνιων ηπατικών νοσημάτων ποικίλης αιτιολογίας, με σχηματισμό ηπατικών όζων και ίνωση. Μορφολογικά, διακρίνεται ανατομικά σε μικρο - οζώδη, μακρο - οζώδη και μικτή. Αιτιολογία της κίρρωσης του ήπατος, είναι ιογενείς ηπατίτιδες (B, C, D), η χρόνια κατανάλωση αλκόολ, η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, μεταβολικές διαταραχές, χολική απόφραξη, καρδιακή ανεπάρκεια και λοιπές άλλες παθολογίες. Επακόλουθα/επιπλοκές της κίρρωσης του ήπατος, είναι η αλλαγή της ηπατικής αιματικής ροής που οδηγεί σε πυλαία υπέρταση, η ελάττωση της λειτουργικής μάζας του ήπατος που οδηγεί σε ελαττωμένη σύνθεση πρωτεϊνών (λευκωματίνης, πρωτεϊνών πήξης - με αποτέλεσμα αιμορραγίες κ.ά.), ελαττωμένη αδρανοποίηση ουσιών (χολερυθρίνη, αμμωνία, φάρμακα). Συμπτώματα της νόσου, είναι ο ίκτερος, ο ασκίτης, η εγκεφαλοπάθεια, ελαττωμένη λευκωματίνη ορού, αυξημένες τρανσαμινάσες ορού, ανεπάρκεια προθρομβίνης που δεν αποκαθίσταται με τη χορήγηση βιταμίνης Κ., πυλαία υπέρταση, σπληνομεγαλία, κιρσοί οισοφάγου, κτλ.

Εν προκειμένω, προκύπτει συλλογή 6 λίτρων ασκητικού και άρα σοβαρή απώλεια λευκώματος και όγκου υγρού, με αποτέλεσμα πτώση αιματοκρίτη και αιμοσφαιρίνης (δλδ, η θανούσα σύγουρα έπασχε από αναιμία) αφού είχε χάσει σοβαρό όγκο (είχε συλλεχθεί υγρό στην κοιλία). Δηλαδή, προ του θανάτου της, ως συμπτώματα της νόσου παρουσίαζε καταβολή και απώλεια βάρους, ανορεξία, δυσπεψία, μετεωρισμός, κοιλιακά άλγη, ίκτερο, διάταση κοιλίας και οιδήματα άκρων, καταστάσεις που προκαλούν λιποθυμία, απώλεια συνειδήσεως και πτώσεις. Παράλληλα, κατά την εκτίμηση μου αυτό που αναμένεται με τις ιστολογικές εξετάσεις, είναι η ανάδειξη μίας ισχαιμίας του μυοκαρδίου, ως αποτέλεσμα της βαριάς αναιμίας οφειλόμενη στην εκσεσημασμένη ασκιητική συλλογή 6λίτρων, όπως καταθέτει ο [...].

Σε κάθε περίπτωση, η βαρύτητα της διαπιστωθείσας ηπατικής νόσου, προκύπτει από την κατάθεση του ιατροδικαστή κ. [...], όπου ανέφερε ότι η μόνη θεραπεία ήταν η μεταμόσχευση, καταδεικνύοντας τελικού σταδίου ηπατική νόσο, με βέβαιο σύμπτωμα την αναιμία μία από τις γνωστότερες αιτίες πτώσης/πτώσεων. Επομένως, η διαπίστωση της συγκεκριμένης βαρείας ηπατικής νόσου, καταδεικνύει εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου ανά πάσα στιγμή. Το εν λόγω συμπέρασμα και με επιφύλαξη των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, δείχνει παθολογικά αίτια θανάτου αλλά και πτώση/πτώσεις με αποτέλεσμα τραυματισμούς με θλαστικά τραύματα, εκχυμώσεις και εκδορές. Όσον αφορά την ταινιοειδής εκχύμωση σε σχήμα τανιοειδές και μέγεθος όσο ένα παπούτσι νούμερο 43 (δλδ, με διαστάσεις περίπου 5x20 εκ. περίπου), προφανώς και αφορά αποτέλεσμα πλήξη στην συγκεκριμένη ανατομική περιοχή ή και πρόσκρουσης της περιοχής σε ανάλογη σκληρή και λεία επιφάνεια από πτώση, ωστόσο η έκταση της συνδέεται και με τις διαταραχές πήξης που προκαλεί η ηπατική νόσος. Η κίρρωση ήπατος, προκαλεί διαταραχές του μηχανισμού πήξης - παράταση χρόνων, με αποτέλεσμα σοβαρότερη αιμορραγία και άρα μία ήπια δύναμη από πτώση ή πλήξη, προκαλεί μεγαλύτερη εκχύμωση από το αναμενόμενο, όπως στους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά».

Στο συμπέρασμά του ο δεύτερος ιατροδικαστής καταλήγει:

«Η θανούσα Γεωργίου Νεκταρία, σε ηλικία 31 ετών -στις 28/02/2026, σύμφωνα με τα περιγραφέντα ευρήματα στις καταθέσεις του κ. [...], έπασχε από εξαιρετικά βαρεία ηπατική νόσο - κίρρωση ήπατος τελικού σταδίου που ως θεραπεία έχρηζε μεταμόσχευσης και με κυριότερο σύμπτωμα σοβαρή ασκιτική συλλογή της τάξεως 6 λίτρων, που ως σύμπτωμα προκαλεί αναιμία και καταβολή, κατάσταση ικανή να προκαλέσει πτώση/πτώσεις και πρόκληση εξωτερικών κακώσεων. Ωστόσο, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια όπως και οι πτώσεις.

Εν προκειμένω, δεν περιγράφεται εν τω βάθει τραυματισμός οργάνων ή ιστών, κατάγματα ή/και εσωτερική αιμορραγία και συνεπώς, θλαστικές κακώσεις, με εκχυμώσεις, θλαστικά τραύματα και εκδορές, δεν μπορούν να θεωρηθούν θανατηφόρες κακώσεις. Ιδίως, στην συγκεκριμένη ασθενή που έπασχε από ηπατική νόσο τελικού σταδίου, αν είχε δεχτεί ισχυρή δύναμη από πλήξη, εξαιτίας των διαταραχών πήξης που συνοδεύουν την κίρρωση ήπατος, θα αναμενόταν σοβαρή αιμορραγία και αιματώματα. Άρα, ο θάνατος, δεν οφείλεται σε πλήξη/πλήξεις ή τραυματισμό και οι πρόσφατοι τραυματισμοί της είναι συμβατοί και με πτώση, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας της.

Η βαριά ηπατική νόσος της θανούσας, δεν προκύπτει να ήταν γνωστή, αλλά σίγουρα δεν ήταν ασυμπτωματική και πιθανός η ασθενής την κατάσταση της την απέδιδε σε άλλα αίτια. Η χρόνια ηπατική νόσος αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της ηπατικής βλάβης οποιασδήποτε αιτιολογίας (ιογενείς λοιμώξεις, οινόπνευμα κ.λπ.). Η φυσική ιστορία της εξέλιξης σε κίρρωση, αρχικά αντιρροπούμενη και στη συνέχεια μη αντιρροπούμενη, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση στη νοσηρότητα και στη θνητότητα, καθώς και στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Αυτό οφείλεται αφ’ ενός στην έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας λόγω της μείωσης της λειτουργικής ηπατικής μάζας και αφ’ ετέρου στη διαταραχή της αρχιτεκτονικής του ήπατος που παραβλάπτει τη φυσιολογική ηπατική κυκλοφορία προκαλώντας την πυλαία υπέρταση και τις επιπλοκές της π.χ. ασκιτική συλλογή. Η κίρρωση μπορεί να παραμένει αντιρροπούμενη για πολλά χρόνια – μέση επιβίωση ασθενών 10 έτη– αλλά όταν συμβεί ρήξη της αντιρρόπησης, με εμφάνιση ικτέρου, ασκίτη, κιρσορραγίας ή ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, η θνητότητα αυξάνει ραγδαία. Σε ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη, εμμένουσα εγκεφαλοπάθεια ή νεφρική ανεπάρκεια η νόσος θεωρείται τελικού σταδίου, με μικρή επιβίωση. Ασθενείς με αντιρροπούμενη ηπατική νόσο εκδηλώνεται οξεία επιδείνωση, με τελικό αποτέλεσμα την πολυοργανική ανεπάρκεια και την υψηλότατη βραχυπρόθεσμη θνητότητα».

Ο κατηγορούμενος στο υπόμνημά του αναφέρει ότι λυπάται για τον θάνατο της Νεκταρίας, ωστόσο σημειώνει ότι λόγω των παραπάνω ήταν προδιαγεγγραμένος. Όπως λέει ήταν τέτοια η κατάσταση της εκλιπούσας που «είχε σύγχυση σχετικά με το αν η διάταση της κοιλιακής της χώρα προερχόταν από την κίρρωση ή από πιθανή εγκυμοσύνη».

Ο 38χρονος συνεχίζει στο υπόμνημά του λέγοντας πως η 31χρονη «διαρκώς παραπονείτο για έντονους πόνους στην κοιλιά και για το λόγο αυτό πολλές φορές της – μεταξύ δε αυτών και την ημέρα της 28/2/2026 – της είχα πει ότι μόλις επέστρεφα από την εργασία μου θα πηγαίναμε στο Νοσοκομείο».

Όπως αναφέρει στο υπόμνημα ο 38χρονος «η Νεκταρία προφανώς γνώριζε από τι έπασχε από το έτος 2023 και σκοπίμως το απέκρυπτε επικαλούμενη ότι ήταν έγκυος με σκοπό να αποκρύψει την εξάρτησή της, που δεν ήταν άλλη από το ποτό».