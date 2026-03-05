Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ: Πότε θα αναρτηθούν - Ποιοι θα δουν αύξηση 20%

Πληρωμή σε 12 δόσεις έως τον Φεβρουάριο 2027

Newsbomb

Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ: Πότε θα αναρτηθούν - Ποιοι θα δουν αύξηση 20%
SOOC.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 10 Μαρτίου θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η εξόφληση του φόρου θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη Μαρτίου και η τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο υπολογισμός του φόρου βασίζεται στην αξία του ακινήτου, στο εάν αυτό είναι ασφαλισμένο, καθώς και στην οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη.

Η πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων αναμένεται να πληρώσει το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με αυτό που κατέβαλε το 2025, καθώς για το 2026 δεν έχουν μεταβληθεί οι βασικές παράμετροι υπολογισμού του φόρου.

Ωστόσο, για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στα ποσά που θα αναγράφονται στα φετινά εκκαθαριστικά.

Ποιοι θα δουν διαφοροποιήσεις

Αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ θα δουν όσοι απέκτησαν το 2025 ακίνητα, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων. Το ίδιο ισχύει και για όσους προχώρησαν σε τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, δηλώνοντάς τους πλέον ως χώρους κύριας χρήσης. Αντίθετα, μειωμένο φόρο θα πληρώσουν όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα ή ποσοστά ιδιοκτησίας μέσα στο 2025.

Αυξημένος θα είναι επίσης ο φόρος για όσους χάσουν φέτος το δικαίωμα μερικής ή ολικής απαλλαγής λόγω αύξησης του οικογενειακού τους εισοδήματος πάνω από τα προβλεπόμενα όρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι που μέχρι σήμερα είχαν έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ θα τη χάσουν και θα πληρώσουν τον φόρο στο σύνολό του, ενώ ορισμένοι που απαλλάσσονταν πλήρως ενδέχεται να κληθούν για πρώτη φορά να πληρώσουν.

Αντίθετα, μειωμένο φόρο ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή θα δουν όσοι αποκτήσουν φέτος δικαίωμα έκπτωσης, είτε λόγω αύξησης των μελών της οικογένειάς τους – κάτι που αυξάνει τα εισοδηματικά όρια για απαλλαγή – είτε λόγω μείωσης των ετήσιων οικογενειακών εισοδημάτων τους κάτω από τα προβλεπόμενα όρια.

Παράλληλα, προβλέπεται έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες. Συγκεκριμένα, για ακίνητα με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένα το 2025 για κινδύνους πυρκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας για διάστημα από τρεις έως δώδεκα μήνες, παρέχεται έκπτωση έως 20% στον φόρο που αναλογεί σε κάθε κατοικία. Για ακίνητα με αξία άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Τι υποστηρίζει στην απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της Νεκταρίας στον Κολωνό

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ: Πότε θα αναρτηθούν - Ποιοι θα δουν αύξηση 20%

19:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφική μάχη «βλέπουν» στην Ισπανία: «Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κυνηγούν τον Μίγια»

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Κανείς δεν μιλάει για ενεργοποίηση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

«Άστεγη» η Σάρα Φέργκιουσον μετά την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων - Πού μένει σήμερα η δούκισσα της Υόρκης

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Time lapse δείχνει πόσα λιγότερα τάνκερ και εμπορικά κινούνται στο Ορμούζ

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πρέπει να συμμετάσχω στο διορισμό του επόμενου ηγέτη του Ιράν

18:48ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε Σάντσεθ και Μελόνι για την στήριξη

18:39ΕΛΛΑΔΑ

MAD FORUM 2026: Νέοι, Μουσική, Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτική σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Οργή και αναπάντητα «γιατί»: Ξεσπά η μητέρα του 27χρονου Βαγγέλη που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Δεκαπενταύγουστο του 2025

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα του νέου show της Ζέτας Μακρυπούλια - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σημαίνει η δήλωση Στουρνάρα για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέσα στην ομίχλη του πολέμου στο Ιράν, παραβιάσεις από τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

17:59ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αποχώρησε ο βρετανός υπουργός Άμυνας από την βάση στο Ακρωτήρι - Δείτε βίντεο

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Καίγονται οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Μπαχρέιν

17:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Την Παρασκευή η καταβολή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους

17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εφετείο Αγρινίου: Μετατροπή κατηγορίας για σοβαρό τραυματισμό 19χρονης από ναυτική φωτοβολίδα το 2018

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Σίσι για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

17:42LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές 28χρονος ηθοποιός του BBC με καρκίνο σε τελικό στάδιο - Η τελευταία του επιθυμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56ΚΟΣΜΟΣ

Καίγονται οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Μπαχρέιν

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επεκτείνεται η σύγκρουση - Απειλούν ευθέως την Ευρώπη οι Ιρανοί

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σημαίνει η δήλωση Στουρνάρα για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο το θηριώδες στρατιωτικό αεροσκάφος A400M - Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb από Ακρωτήρι

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Οργή και αναπάντητα «γιατί»: Ξεσπά η μητέρα του 27χρονου Βαγγέλη που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Δεκαπενταύγουστο του 2025

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πρέπει να συμμετάσχω στο διορισμό του επόμενου ηγέτη του Ιράν

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέσα στην ομίχλη του πολέμου στο Ιράν, παραβιάσεις από τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ: Πότε θα αναρτηθούν - Ποιοι θα δουν αύξηση 20%

17:42LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές 28χρονος ηθοποιός του BBC με καρκίνο σε τελικό στάδιο - Η τελευταία του επιθυμία

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

14:37LIFESTYLE

Φωτιά στα Σαββατόβραδα – Το MEGA «χτυπά» ΣΚΑΪ και OPEN

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ισραήλ ετοιμάζει χτύπημα στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ