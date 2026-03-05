Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

Το χειρουργικής ακρίβειας χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη, που διέλυσε την ηγετική ομάδα του Ιράν σκοτώνοντας τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τουλάχιστον άλλους 40 υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος, δεν ήταν τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιας προετοιμασίας κυρίως των Ισραηλινών σε συνεργασία με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Σταδιακά όλο και περισσότερες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά το σημείο που απασχολεί την κοινή γνώμη είναι πώς οι ηγέτες του Ιράν, που δεν χαρακτηρίζονται από την αφέλεια ή τον αυθορμητισμό, βρέθηκαν συγκεντρωμένοι σε «κοινή θέα» μέρα μεσημέρι.

Την απάντηση, δίνει δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild.

Το Ισραήλ παραπλάνησε τους ηγέτες του ιρανικού καθεστώτος, που πιθανόν δεν πίστεψαν ότι ένα χτύπημα θα γινόταν ημέρα Σάββατο.

Ο Αλί Χαμενεΐ με ηγετικά στελέχη του καθεστώτος και των Φρουρών της Επανάστασης σε στρατιωτική παρέλαση. ΑΡ

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) αποκάλυψε την Τετάρτη ότι, λόγω των πολιτικών εξελίξεων, οι στρατιωτικοί είχαν καταλάβει ήδη τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου «ότι οδεύαμε προς μια νέα σύγκρουση» και η επίθεση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, αλλά καμία ένδειξη δεν έπρεπε να διαρρεύσει προς το κοινό.

Αν και οι ΗΠΑ είχαν συγκεντρώσει τις δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή και κυκλοφορούσαν εικασίες για πιθανή επίθεση, έπρεπε να δημιουργηθεί το μέγιστο δυνατόν αποτέλεσμα έκπληξης.

«Ο IDF και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια ψυχολογική επιχείρηση για να αιφνιδιάσουν το Ιράν», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Φαίνεται ότι υπήρχε η ανησυχία ότι οι εμφανείς κινήσεις την Παρασκευή το βράδυ γύρω από τον κεντρικό στρατιωτικό συγκρότημα στο Τελ Αβίβ θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν το κοινό – και κατά συνέπεια και το Ιράν – για μια επικείμενη επιχείρηση.

«Την Παρασκευή της επίθεσης, ο IDF έδωσε σκόπιμα την εντύπωση ότι ο στρατός θα αποσυρόταν για το Σαββατοκύριακο. Δημοσιεύσαμε φωτογραφίες και πληροφορίες που υποδήλωναν ότι οι υπάλληλοι του IDF και η ανώτατη ηγεσία επέστρεφαν στα σπίτια τους για το δείπνο του Σαββάτου», όταν δηλαδή ξεκινάει η ιερή ημέρα ανάπαυσης στο Ισραήλ.

Υψηλόβαθμοι στρατηγοί έφυγαν επιδεικτικά από το αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου στο κέντρο του Τελ Αβίβ και πήγαν στις οικογένειές τους – ή έδωσαν την εντύπωση ότι το έκαναν.

Αργά το βράδυ επέστρεψαν διακριτικά – μερικοί μεταμφιεσμένοι – στο αρχηγείο για να συντονίσουν την επίθεση κατά του καθεστώτος των μουλάδων τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Οι Ιρανοί ηγέτες δεν πρόβλεψαν την επίθεση και αισθάνθηκαν αρκετά ασφαλείς για να συγκεντρωθούν στο κέντρο της Τεχεράνης.

