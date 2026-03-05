Νίκος Κουρκούλης: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή - Πέθανε ο κουμπάρος του

«Καλό ταξίδι, κουμπάρε. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», έγραψε συγκινημένος ο Νίκος Κουρκούλης στο μήνυμά του

Newsbomb

Μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή περνά ο Νίκος Κουρκούλης, καθώς όπως αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θρηνεί την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου του προσώπου. Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον κουμπάρο του, γνωστοποιώντας μέσα από τη λεζάντα ότι εκείνος έφυγε από τη ζωή.

«Καλό ταξίδι, κουμπάρε. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», έγραψε συγκινημένος ο Νίκος Κουρκούλης στο μήνυμά του. Μέχρι στιγμής, ο καλλιτέχνης δεν έχει αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του θανάτου. Στην ανάρτηση που μοιράστηκε, οι δυο τους φαίνονται σε μια παλαιότερη κοινή τους έξοδο.

Δείτε την ανάρτηση:

