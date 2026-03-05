Live - Μητσοτάκης: Εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου
Σκοπός της δωρεάς η οικονομική ενίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας
Σε εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μιλά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων κατά τη χειμερινή περίοδο.
