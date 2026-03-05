Ο πρώτος πόλεμος με Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν με το... Claude της Αnthropic

Προκειμένου να πλήξει 1.000 στόχους τις πρώτες 24 ώρες της επίθεσής του στο Ιράν, ο αμερικανικός στρατός αξιοποίησε την πιο προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη που έχει χρησιμοποιήσει ποτέ σε πόλεμο, ένα εργαλείο που το Πεντάγωνο δυσκολεύεται να εγκαταλείψει, παρά το γεγονός ότι διακόπτει τους δεσμούς του με την εταιρεία που το δημιούργησε.

Το σύστημα Maven Smart System του στρατού, το οποίο κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία λογισμικού ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (Big Data) και τεχνητής νοημοσύνης (AI) Palantir, παράγει πληροφορίες από μια εκπληκτική ποσότητα διαβαθμισμένων δεδομένων από δορυφόρους, μέσα επιτήρησης και άλλες πληροφορίες, συμβάλλοντας στη στοχοποίηση σε πραγματικό χρόνο και την ιεράρχηση στόχων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το σύστημα.

Καπνός από ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Rafik Hariri. AP/Bilal Hussein

Στο σύστημα είναι ενσωματωμένο το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic, μια τεχνολογία που απαγορεύτηκε από το Πεντάγωνο την περασμένη εβδομάδα μετά από έντονες διαπραγματεύσεις σχετικά με τους όρους χρήσης της σε καιρό πόλεμο. Τον τελευταίο χρόνο, οι στρατιωτικοί αναλυτές διαπίστωσαν ότι το Claude, σε συνδυασμό με το Maven ωρίμασε σε ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται καθημερινά στα περισσότερα τμήματα του στρατού, γράφει η Washington Post.

Καθώς ο σχεδιασμός για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν βρισκόταν σε εξέλιξη, το Maven, με την υποστήριξη του Claude, πρότεινε εκατοντάδες στόχους, εξέδωσε ακριβείς συντεταγμένες τοποθεσίας και ιεράρχησε στόχους ανάλογα με τη σημασία τους, δήλωσαν δύο από τις πηγές. Η συνεργασία των Maven και Claude δημιούργησε ένα εργαλείο που επιταχύνει τον ρυθμό της εκστρατείας, μειώνοντας την ικανότητα του Ιράν να αντεπιτεθεί και μετατρέποντας τον σχεδιασμό μάχης εβδομάδων σε επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αξιολογούν επίσης μια επίθεση μετά την έναρξή της.

Το Claude έχει επίσης χρησιμοποιηθεί και στην επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Το εργαλείο χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ στο Ιράν, οι σχέσεις ωστόσο μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι και της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επιδεινωθεί.

Η κόντρα της Αnthropic με το Πεντάγωνο

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των βομβαρδισμών στο Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει στις κυβερνητικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν περαιτέρω τα εργαλεία της Anthropic, δίνοντας στο υπουργείο έξι μήνες για να τα καταργήσει σταδιακά. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από μια έντονη διαμάχη μεταξύ της εταιρείας και του στρατού για τον έλεγχο της χρήσης των εργαλείων σε μαζική εγχώρια επιτήρηση και πλήρως αυτόνομα όπλα.

Η Anthropic σημειωτέον είναι η πρώτη εταιρεία ΑΙ που χρησιμοποιήθηκε σε απόρρητα δίκτυα της κυβέρνησης. Προκάλεσε όμως την οργή του Λευκού Οίκου, καθώς αρνήθηκε να υπαναχωρήσει από δύο κόκκινες γραμμές, τη μαζική παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών και την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων. Η κρίση ξεκίνησε όταν η Anthropic, αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση του μοντέλου Claude για μαζική εγχώρια παρακολούθηση, θεωρώντας την ασύμβατη με τις δημοκρατικές αξίες. Ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε χαρακτηρίζοντας την εταιρεία «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα» κι απαγορεύοντας τη χρήση των μοντέλων της όχι μόνο σε κυβερνητικές υπηρεσίες αλλά και εταιρείες που προμηθεύουν το αμερικανικό δημόσιο.

Kατεστραμμένα κτήρια κοντά στην πλατεία Νιλουφάρ στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης κοινής στρατιωτικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν τη Δευτέρα.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε έναν πρωτοφανή ιδεολογικό και επιχειρηματικό πόλεμο στην καρδιά της Σίλικον Βάλεϊ, με την OpenAI να σπεύδει να καλύψει το κενό σχεδόν αμέσως. Ο στρατός θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Anthropic καθώς περιμένει την σταδιακή αντικατάσταση, δήλωσαν πηγές.

«Οι διοικητές του στρατού έχουν γίνει τόσο εξαρτημένοι από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αν ο Aμοντέι διέταζε τον στρατό να σταματήσει, η κυβέρνηση Tραμπ θα χρησιμοποιούσε κυβερνητικές εξουσίες για να διατηρήσει την τεχνολογία μέχρι να αντικατασταθεί» γράφει η Washington Post. «Είτε οι ηθικές του αρχές είναι σωστές είτε λάθος, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν πρόκειται να αφήσουμε τη λήψη αποφάσεων [του Aμοντέι] να κοστίσει ούτε μία αμερικανική ζωή», είπαν πηγές.

Η χρήση του μοντέλου Claude στις επιθέσεις στο Ιράν αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal. Η χρήση προηγμένης παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην εκστρατεία στο Ιράν έρχεται σε μια στιγμή έντονης συζήτησης σχετικά με την ηθική και την ταχύτητα χρήσης τέτοιων εργαλείων στον πόλεμο.

Η ΑΙ κάνει λάθη, χρειάζονται έλεγχοι όταν διακυβεύονται η ζωή και ο θάνατος

«Είναι αξιοσημείωτο ότι βρισκόμαστε ήδη στο σημείο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει περάσει από τις υποθέσεις σε υποστήριξη επιχειρήσεων πραγματικού κόσμου που διεξάγονται σήμερα», δήλωσε ο Πολ Σκάρε, εκτελεστικός αντιπρόεδρος στο Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια, και ο οποίος έχει γράψει για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πόλεμο. «Η βασική αλλαγή είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει στον αμερικανικό στρατό να αναπτύσσει στόχους με ταχύτητα μηχανής και όχι με ανθρώπινη ταχύτητα». Τα μειονεκτήματα, είπε, είναι ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει λάθη... Χρειαζόμαστε ανθρώπους για να ελέγχουμε την απόδοση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης όταν τα διακυβεύματα είναι η ζωή και ο θάνατος».

Το Πεντάγωνο άρχισε να ενσωματώνει το chatbot Claude της Anthropic στο Maven στο τέλος του 2024, σύμφωνα με δημόσιες ανακοινώσεις. Το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία προτεινόμενων στόχων, την παρακολούθηση εφοδιασμού και την παροχή συνοπτικών πληροφοριών που προέρχονται από το πεδίο. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επεκτείνει σημαντικά τη χρήση του Maven σε πολλά άλλα τμήματα του στρατού, με πάνω από 20.000 στρατιωτικούς να το χρησιμοποιούν από τον περασμένο Μάιο.

Οι διοικητές που επιβλέπουν τώρα την εκστρατεία στο Ιράν είναι αφοσιωμένοι στη χρήση του Maven, έχοντας χρησιμοποιήσει προηγούμενες εκδόσεις του συστήματος στην αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν το 2021 και για να υποστηρίξουν το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με ομιλία του Υποναυάρχου Λίαμ Χάλιν το 2024. Ο Χάλιν, νυν αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων στην Κεντρική Διοίκηση, δήλωσε τότε ότι το σύστημα συνέλεξε πληροφορίες από 179 πηγές δεδομένων. «Η Centcom χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό το MSS», είπε αναφερόμενος στο Maven με το ακρωνύμιό του.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι λίστες στόχων του Maven είχαν κοινοποιηθεί στους Ισραηλινούς πριν από την επίθεση, αλλά οι δύο πλευρές συνεργάζονταν για μήνες σχετικά με το τι θα χτυπούσαν. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις «σε στενή συνεργασία με τον Αμερικανικό Στρατό, εργάστηκαν για χιλιάδες ώρες για να κατασκευάσουν μια όσο το δυνατόν πιο πολύτιμη και εκτεταμένη τράπεζα στόχων», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους λίγο μετά την έναρξη των επιχειρήσεων.

Η Anthropic ήταν η πρώτη μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που εργάστηκε με απόρρητα δεδομένα, καθώς το Πεντάγωνο αρχίζει να αξιοποιεί την τεχνολογία για να εκσυγχρονίσει τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Ο Aμοντέι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το εργαλείο Claude «αναπτύχθηκε εκτεταμένα» σε όλο το Υπουργείο Άμυνας και σε άλλες υπηρεσίες ασφαλείας, για την ανάλυση πληροφοριών και τον σχεδιασμό επιχειρήσεων.

Διοικητές επιβλέπουν τις μάχες σαν βιντεοπαιχνίδια

«Πιστεύω βαθιά στην υπαρξιακή σημασία της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την υπεράσπιση των ΗΠΑ και άλλων δημοκρατιών και για την ήττα των αυταρχικών αντιπάλων μας», έγραψε ο Aμοντέι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Πεντάγωνο έφτασαν σε αδιέξοδο. Το ΝΑΤΟ, το οποίο υπέγραψε συμβόλαιο με την Palantir πέρυσι, παρουσίασε σε πρόσφατο βίντεο την εκδοχή του Maven ως μια μορφή που δίνει στους διοικητές δυνατότητες που μοιάζουν με βιντεοπαιχνίδια για να επιβλέπουν μάχες.

Στον αμερικανικό στρατό, το σύστημα επέτρεπε σε μια μονάδα πυροβολικού να κάνει την εργασία 2.000 υπαλλήλων με μια ομάδα μόλις 20 ατόμων, σύμφωνα με μια μελέτη για τη χρήση του συστήματος από το 18ο Αερομεταφερόμενο Σώμα του Στρατού Ξηράς από το Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν. Ωστόσο, άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον έτοιμες να αντικαταστήσουν την Anthropic στο Πεντάγωνο.

Η xAI του Έλον Μασκ υπέγραψε συμφωνία την περασμένη εβδομάδα για να εργαστεί σε απόρρητα κυβερνητικά συστήματα, όπως και ο κύριος αντίπαλος της Anthropic, η OpenAI. Ο Μπεν Βαν Ρου, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Legion Intelligence, μιας νεοφυούς εταιρείας λογισμικού άμυνας, δήλωσε ότι στο έργο του τα τελευταία δυόμισι χρόνια ενσωματώνει την ΑΙ σε συστήματα λογισμικού στο Υπουργείο Πολέμου, «η βασική περίπτωση χρήσης είναι η συνομιλία και οι λειτουργίες προηγμένης αναζήτησης — ουσιαστικά η σύνοψη πληροφοριών».

Δεν είναι ιδιαίτερα ενσωματωμένο σε όπλα ή συστήματα κρίσιμης σημασίας για την αποστολή, είπε. Είπε ότι δεν γνώριζε τη χρήση του στο Ιράν, αλλά αναρωτήθηκε πώς βασίστηκε σε υπάρχον λογισμικό που είναι ήδη σε θέση να ιεραρχήσει τους στόχους. Ο Σκάρε είπε ότι εντυπωσιάστηκε από την ταχύτητα της ανάπτυξης στο Ιράν. «Είναι αρκετά αξιοσημείωτο να το βλέπεις αυτό εν μέσω μιας επιχείρησης», πρόσθεσε.

