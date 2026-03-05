Ιράν: Δεν εκτοξεύσαμε drone κατά του Αζερμπαϊτζάν – Κατηγορεί το Ισραήλ για την επίθεση

Στιγμιότυπο από την επίθεση κατά του Αζερμπαϊτζάν με drone

Ο ιρανικός στρατός αρνήθηκε την κατηγορία του Αζερμπαϊτζάν ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση με drone στην περιοχή του Ναχιτσεβάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός του Ιράν ανέφερε πως «αρνείται ότι δυνάμεις της εκτόξευσαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον του Αζερμπαϊτζάν». Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις επέρριψαν την ευθύνη στο Ισραήλ.

Πρόεδρος Αζερμπαϊτζάν: «Δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία επίθεση κατά του Ιράν»

Από την πλευρά του ο αζέρος πρόεδρος Ίλχαμ Αλίγιεφ, σχολιάζοντας την επίθεση ανέφερε πως «δεν συμμετέχουμε και δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία επιχείρηση εναντίον του Ιράν». Συμπλήρωσε δε πως «είμαστε έτοιμοι να επιδείξουμε τη δύναμή μας εναντίον οποιωνδήποτε δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης».

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν είχε κατηγορήσει το Ιράν για την εν λόγω επίθεση και διεμήνυσε ότι το πλήγμα αυτό «δεν θα μείνει αναπάντητο».

Μάλιστα, το Μπακού κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως η επίθεση, σύμφωνα με το globalinfo.az, σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν το οποίο και υπέστη ζημιές.

