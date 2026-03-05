Ιρανικό drone έπεσε σε αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν - Δύο τραυματίες

Καπνός πάνω από το αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν στο Αζερμπαϊτζάν.

Ιρανικά drones τύπου Shahed έπεσαν στην περιοχή του Ναχιτσεβάν, αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, σε μία ενέργεια που εξαπλώνει ακόμα περισσότερο το εύρος των χωρών που έχουν δεχθεί επιθέσεις από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το globalinfo.az, το αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα της συντριβής μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε πως οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, ενώ καταδίκασε το περιστατικό και δήλωσε πως «έχουμε το δικαίωμα να ανταποκριθούμε».

Το Μπακού κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ ζήτησε από την Τεχεράνη να διευκρινίσει άμεσα το ζήτημα.

Το Reuters αναφέρει ότι πύραυλοι και drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο της αυτόνομης περιοχής του Αζερμπαϊτζάν.

Βίντεο επιβεβαιώνουν την αρχική επίθεση στο αεροδρόμιο, ακολουθούμενη από επίθεση με drone σε κοντινή απόσταση, όπου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέπεσε κοντά σε σχολείο στον οικισμό Shakarabad, με καπνό να παρατηρείται πάνω από το κεντρικό κτίριο του αερολιμένα.

Βίντεο μέσα από το κτίριο δείχνει την έκταση των ζημιών.

Διαβάστε επίσης