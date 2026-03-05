Αζέροι Τούρκοι του Ιράν ζητούν την επέμβαση Τουρκίας – Αζερμπαϊτζάν

Με επιστολή της στον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ η πλατφόρμα απηύθυνε επίσημη έκκληση για επέμβαση. «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές στο Νότιο Αζερμπαϊτζάν, αθώοι πολίτες χάνουν τη ζωή τους. Γυναίκες, παιδιά και οικογένειες βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή επιδεινώνεται σταθερά», αναφέρεται στην επιστολή.

«Ταυτόχρονα, οι αναφορές ότι ορισμένες ένοπλες κουρδικές ομάδες προσπαθούν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Ούρμιας και των γύρω περιοχών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Τέτοιες προσπάθειες θέτουν τον πληθυσμό του Αζερμπαϊτζάν σε πολυδιάστατη απειλή για την ασφάλειά του και αυξάνουν τον κίνδυνο εθνοτικών συγκρούσεων στην περιοχή. Ο λαός μας δεν θέλει να βιώσει μια άλλη τραγωδία όπως αυτή του Καραμπάχ στην Ούρμια. Καμία από τις πόλεις μας δεν πρέπει να καταλήξει σε κατοχή, καταστροφή ή αναγκαστική εκτόπιση», σημειώνει η πλατφόρμα.

Και συνεχίζει: «Η διεθνής σας θέση και οι σχέσεις σας με περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του Κράτους του Ισραήλ, σας παρέχουν μια σημαντική ευκαιρία να επηρεάσετε την τρέχουσα κατάσταση με διπλωματικά μέσα. Πιστεύουμε ότι, όπως πάντα, η ασφάλεια του λαού του Αζερμπαϊτζάν και η προστασία των εθνικών συμφερόντων παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά σας».

«Σας ζητούμε με σεβασμό να αναλάβετε αποτελεσματικές και επείγουσες πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο για την υπεράσπιση των συμπατριωτών μας στο Νότιο Αζερμπαϊτζάν και για την αποτροπή των βομβαρδισμών του άμαχου πληθυσμού. Η έγκαιρη δράση μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή μιας μεγαλύτερης καταστροφής και της εξάπλωσης του τρόμου στην περιοχή. Ελπίζουμε ότι το κράτος του Αζερμπαϊτζάν θα σταθεί στο πλευρό των συμπατριωτών του και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια», καταλήγει η επιστολή.

«Ο πραγματικός στόχος είναι η Τουρκία»

Παράλληλα η πλατφόρμα έστειλε επιστολή και στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την ίδια έκκληση να επέμβει. «Ο τουρκικός πληθυσμός που ζει στο Νότιο Αζερμπαϊτζάν βρίσκεται σήμερα υπό σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την ύπαρξή του. Οι πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις και το βαθύ κενό ασφάλειας στην περιοχή επιδεινώνουν την ανθρωπιστική κατάσταση μέρα με τη μέρα. Ορισμένες ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες προσπαθούν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Ούρμιας και των γύρω αρχαίων τουρκικών εδαφών, καθώς και άλλων ιστορικών τουρκικών οικισμών στην περιοχή. Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν τον κίνδυνο να καταληφθούν τα ιστορικά εδάφη των Τούρκων του Νότιου Αζερμπαϊτζάν», σημειώνεται.

Και προστίθεται στην επιστολή:

«Οι Τούρκοι στρατιώτες που, το 1918, έσωσαν την Ούρμία και τους Τούρκους της Ούρμιας από τη γενοκτονία παραμένουν για πάντα στην ιστορική μνήμη και την ευγνωμοσύνη της Ούρμιας και του λαού της. Σήμερα, η ίδια αποφασιστικότητα και υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των συμπατριωτών μας.

Η ανατολική Τουρκία δεν είναι απλώς μια συνοριακή γραμμή, αλλά η πιο κρίσιμη γεωπολιτική ζώνη για την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, τρομοκρατικές οργανώσεις ετοιμάζονται να διαπράξουν γενοκτονία εναντίον των Τούρκων στη δυτική πλευρά του Νότιου Αζερμπαϊτζάν. Η Ουρμία και άλλες τουρκικές πόλεις βρίσκονται στο χείλος της κατάκτησης, και από τα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν εθνοκάθαρση των Τούρκων.

Ναι, ο πραγματικός στόχος είναι η Τουρκία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ελπίδα του τουρκικού κόσμου — εσείς, ένας από τους ισχυρότερους και πιο σεβαστούς ηγέτες του κόσμου — απαιτούμε επειγόντως να λάβετε άμεσα διπλωματικά και πολιτικά μέτρα για την προστασία των συμπατριωτών μας στο Νότιο Αζερμπαϊτζάν και για την αποτροπή οποιασδήποτε πιθανής απόπειρας κατάληψης. Αυτά τα θέματα είναι εξαιρετικά επείγοντα».

