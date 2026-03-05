Άγριο επεισόδιο στο Καπιτώλιο: Έβγαλαν «σηκωτό» βετεράνο - Τραυμάτισε 3 αστυνομικούς
Χρειάστηκαν 3 αστυνομικοί κι ένας Γερουσιαστής για να απομακρύνουν τον άνδρα που φέρεται να φώναζε εναντίον του Ισραήλ
Αναστάτωση επικράτησε στο Καπιτώλιο κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας, όταν ένας άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ως πρώην πεζοναύτης, άρχισε να φωνάζει «Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ!».
Δραματικό βίντεο του περιστατικού δείχνει τον διαδηλωτή - και υποψήφιο για τη Γερουσία του Κόμματος των Πρασίνων Μπράιαν ΜακΓκίνις - να αντιστέκεται σε πολλούς αστυνομικούς του Καπιτωλίου που προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν από το σημείο.
Σε βοήθεια των αστυνομικών έσπευσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Μοντάνα και πρώην Navy SEAL, Tim Sheehy, καταφέρνοντας να υποτάξουν έναν «ανισόρροπο διαδηλωτή» που άρχισε να «τσακώνεται» σε ακρόαση στο κτίριο του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, εξήγησε λίγο αργότερα σε ανάρτησή του, αναδημοσιεύοντας το βίντεο.
Τα πλάνα δείχνουν τον Sheehy, να προσπαθεί να τραβήξει τον 44χρονο ΜακΓκίνις, ο οποίος φορούσε στολή του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, έξω από το δωμάτιο.
Η κατάσταση ηρέμησε μόνο αφού ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, ο οποίος φαινόταν να είναι ο ήχος του χεριού του διαδηλωτή που έσπασε μέσα στο κτίριο γραφείων της Γερουσίας.
Ο ΜακΓκίνις, από τη Βόρεια Καρολίνα, αρνιόταν να αφήσει την πόρτα καθώς ο Sheehy και οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από το δωμάτιο, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου.
Ο McGinnis αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό, καθώς και τρεις κατηγορίες για αντίσταση στη σύλληψη και συνωστισμό, παρεμπόδιση και παράνομη διαδήλωση.
Τρεις αστυνομικοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν για τραυματισμούς, ενώ ο ΜακΓκίνις νοσηλεύτηκε επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου.