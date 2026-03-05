Άγριο επεισόδιο στο Καπιτώλιο: Έβγαλαν «σηκωτό» βετεράνο - Τραυμάτισε 3 αστυνομικούς

Αναστάτωση επικράτησε στο Καπιτώλιο κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας, όταν ένας άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ως πρώην πεζοναύτης, άρχισε να φωνάζει «Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ!».

Δραματικό βίντεο του περιστατικού δείχνει τον διαδηλωτή - και υποψήφιο για τη Γερουσία του Κόμματος των Πρασίνων Μπράιαν ΜακΓκίνις - να αντιστέκεται σε πολλούς αστυνομικούς του Καπιτωλίου που προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν από το σημείο.

Senator Sheehy joined Capitol Police in lifting up and ejecting anti war protestor Brian McGinnis from a SASC subcommittee hearing. McGinnis is a Green Party candidate running for Senate in N.C. An antiwar activist filmed the video below: pic.twitter.com/0dVA0ORWXQ — Alan He (@alanhe) March 4, 2026

Σε βοήθεια των αστυνομικών έσπευσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Μοντάνα και πρώην Navy SEAL, Tim Sheehy, καταφέρνοντας να υποτάξουν έναν «ανισόρροπο διαδηλωτή» που άρχισε να «τσακώνεται» σε ακρόαση στο κτίριο του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, εξήγησε λίγο αργότερα σε ανάρτησή του, αναδημοσιεύοντας το βίντεο.

Capitol Police were attempting to remove an unhinged protestor from the Armed Services hearing. He was fighting back. I decided to help out and deescalate the situation.



This gentleman came to the Capitol looking for a confrontation, and he got one. I hope he gets the help he… https://t.co/MU1THo8fKA — Tim Sheehy (@TimSheehyMT) March 4, 2026

Τα πλάνα δείχνουν τον Sheehy, να προσπαθεί να τραβήξει τον 44χρονο ΜακΓκίνις, ο οποίος φορούσε στολή του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, έξω από το δωμάτιο.

Η κατάσταση ηρέμησε μόνο αφού ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, ο οποίος φαινόταν να είναι ο ήχος του χεριού του διαδηλωτή που έσπασε μέσα στο κτίριο γραφείων της Γερουσίας.



Ο ΜακΓκίνις, από τη Βόρεια Καρολίνα, αρνιόταν να αφήσει την πόρτα καθώς ο Sheehy και οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από το δωμάτιο, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου.

Ο McGinnis αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό, καθώς και τρεις κατηγορίες για αντίσταση στη σύλληψη και συνωστισμό, παρεμπόδιση και παράνομη διαδήλωση.

Τρεις αστυνομικοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν για τραυματισμούς, ενώ ο ΜακΓκίνις νοσηλεύτηκε επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου.





