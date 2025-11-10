Πώς αντέδρασε ο Τραμπ στο μοντάζ του BBC: Tα επίμαχα αποσπάσματα που «μαγειρεύτηκαν»

Ο Τιμ Ντέιβι παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή του BBC μετά από πέντε χρόνια στη θέση αυτή - ενώ την παραίτησή της υπέβαλε και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες. Οι ηχηρές παραιτήσεις σημειώνονται καθώς o μεγαλύτερος ειδησεογραφικός οργανισμός στον κόσμο αναμένεται να ζητήσει συγγνώμη σήμερα (10/11) μετά από ανησυχίες σχετικά με την αμεροληψία του, μεταξύ άλλων σε μία ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που τροποποιήθηκε σε ένα επεισόδιο του Panorama.

Οι ανησυχίες αφορούν αποσπάσματα από τμήματα της ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου του 2021 που έχουν συνδυαστεί, ώστε να φαίνεται ότι είπε στους υποστηρικτές του ότι επρόκειτο να περπατήσει μαζί τους μέχρι το Καπιτώλιο για να «πολεμήσουν σαν κόλαση» στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Trump: A Second Chance?», το οποίο μεταδόθηκε από το BBC την εβδομάδα πριν από τις περσινές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο κ. Ντέιβι έστειλε μήνυμα στο προσωπικό την Κυριακή το απόγευμα, λέγοντας ότι ήταν «απολύτως» δική του απόφαση να παραιτηθεί. Παραδεχόμενος ότι το BBC «δεν είναι τέλειο», είπε: «Πρέπει πάντα να είμαστε ανοιχτοί, διαφανείς και υπεύθυνοι». «Αν και δεν είναι ο μόνος λόγος, η τρέχουσα συζήτηση γύρω από το BBC News έχει εύλογα συμβάλει στην απόφασή μου. «Συνολικά, το BBC αποδίδει καλά, αλλά έχουν γίνει κάποια λάθη και ως γενικός διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη».

O Λευκός Οίκος δεν άργησε πολύ να αντιδράσει στις ηχηρές παραιτήσεις του BBC και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου ότι οι παραιτήσεις οφείλονταν, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, στην ανάμειξη του ειδησεογραφικού κολοσσού στην ομιλία του Τραμπ από τον Ιανουάριο του 2021. Ήταν σαφές την Παρασκευή (7/11) ότι ο Λευκός Οίκος ήταν πρόθυμος να παρέμβει στη διαμάχη για το BBC , με τη γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου να χρησιμοποιεί μια συνέντευξη στην εφημερίδα The Daily Telegraph για να επικρίνει το BBC.

«Αυτό το σκόπιμα ανειλικρινές, επιλεκτικά επεξεργασμένο απόσπασμα από το BBC αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι πρόκειται για ολοκληρωτικές, 100% ψευδείς ειδήσεις που δεν θα έπρεπε πλέον να αξίζουν τον χρόνο που αφιερώνεται στις τηλεοπτικές οθόνες των σπουδαίων ανθρώπων του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η Καρολάιν Λίβιτ στην εφημερίδα.

«Πρόκειται για πολύ ανέντιμους ανθρώπους»

Μετά τις παραιτήσεις της χθεσινής νύχτας, ο Τραμπ δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στο Truth Social. «Οι κορυφαίοι άνθρωποι στο BBC, συμπεριλαμβανομένου του Τιμ Ντέϊβι, του αφεντικού παραιτούνται/απολυονται όλοι, επειδή πιάστηκαν να «παραποιούν» την πολύ καλή (τέλεια!) ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου», έγραψε.

«Ευχαριστώ την εφημερίδα Telegraph που αποκάλυψε αυτούς τους διεφθαρμένους «δημοσιογράφους. Πρόκειται για πολύ ανέντιμους ανθρώπους που προσπάθησαν να ανέβουν στη ζυγαριά των προεδρικών εκλογών. Πέρα από όλα τα άλλα, προέρχονται από μια ξένη χώρα, μια χώρα που πολλοί θεωρούν σύμμαχό μας Νο. 1. Τι τρομερό πράγμα για τη Δημοκρατία!»

Η Telegraph ήταν αυτή που διέρρευσε το εσωτερικό υπόμνημα την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο αποκαλυπτόταν ότι ένα ρεπορτάζ του BBC Panorama - που προβλήθηκε λίγο πριν από τις εκλογές του περασμένου έτους - είχε συνδυάσει δύο μέρη μιας μακράς ομιλίας του Τραμπ που εκφώνησε στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Αυτή ήταν η ημέρα της εισβολής στο κτίριο του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον από υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι πίστευαν ότι οι εκλογές του 2020 είχαν κλαπεί από τον Τζο Μπάιντεν. Ο Τραμπ εκφώνησε μια ομιλία εκείνη την ημέρα. Σε ένα ρεπορτάζ του Panorama που μεταδόθηκε λίγο πριν από τις αμερικανικές εκλογές πέρυσι, το BBC μετέδωσε ένα απόσπασμα από την ομιλία.

Ακολουθεί απομαγνητοφώνηση αυτού του αποσπάσματος. «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο και θα είμαι μαζί σας και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε σκληρά και αν δεν πολεμήσετε σκληρά, δεν θα έχετε πια χώρα.» Το απόσπασμα παρουσιάστηκε ως μία πρόταση - μία σκέψη. Ωστόσο, στην πραγματικότητα ήταν δύο ξεχωριστά μέρη της ομιλίας ενωμένα, αναδιατεταγμένα και καλυμμένα με εικόνες του πλήθους για να κρυφτεί η σύνδεση - γνωστό ως σημείο επεξεργασίας ή αποκοπή.

Αν η ομάδα παραγωγής του Panorama δεν είχε επεξεργαστεί το κλιπ, αυτό θα άκουγαν οι θεατές. Τα τμήματα που χρησιμοποιούνται από το Panorama είναι με έντονη γραφή για λόγους σαφήνειας.

«Μετά από αυτό, θα κατέβουμε - και θα είμαι εκεί μαζί σας - θα κατέβουμε, θα κατέβουμε όπου θέλετε, αλλά νομίζω ότι εδώ, θα κατέβουμε μέχρι το Καπιτώλιο και θα επευφημήσουμε τους γενναίους βουλευτές μας γυναίκες και άνδρες και πιθανότατα δεν θα επευφημούμε τόσο πολύ μερικούς από αυτούς. Επειδή δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε πίσω τη χώρα μας με αδυναμία, πρέπει να είμαστε δυνατοί. Έχουμε έρθει για να απαιτήσουμε από το Κογκρέσο να κάνει το σωστό και να μετρήσει μόνο τους εκλέκτορες που έχουν νόμιμα εκλεγεί. Ξέρω ότι όλοι σύντομα θα κατέβουν στο κτίριο του Καπιτωλίου για να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά οι φωνές τους.»

Η φράση «μάχη σαν κόλαση» ακούστηκε περίπου μία ώρα αργότερα - ακριβώς στο τέλος της ομιλίας. Εδώ είναι ολόκληρη. Και πάλι, το τμήμα που χρησιμοποιείται από το Panorama είναι με έντονη γραφή για λόγους σαφήνειας.

«Θα πολεμήσουμε σαν την κόλαση»

«Και πάλι, οι περισσότεροι άνθρωποι θα στέκονταν εκεί στις 9 το βράδυ και θα έλεγαν "θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ", και θα φεύγανε για κάποια άλλη ζωή. Αλλά είπα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι πραγματικά δεν πάει καλά, δεν μπορεί να έχει συμβεί. Και πολεμάμε. Θα πολεμήσουμε σαν την κόλαση. Και αν δεν πολεμήσετε σαν την κόλαση, δεν θα έχετε πια χώρα. Οι συναρπαστικές μας περιπέτειες και οι πιο τολμηρές μας προσπάθειες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Συμπολίτες μου Αμερικανοί, για το κίνημά μας, για τα παιδιά μας και για την αγαπημένη μας χώρα. Και το λέω αυτό παρ'όλα όσα έχουν συμβεί. Τα καλύτερα έρχονται. Έτσι, θα περπατήσουμε στην Λεωφόρο Πενσυλβάνια. Αγαπώ την Λεωφόρο Πενσυλβάνια. Και θα πάμε στο Καπιτώλιο. Οι Δημοκρατικοί είναι απελπισμένοι, δεν ψηφίζουν ποτέ για τίποτα. Ούτε μία ψήφο. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στους Ρεπουμπλικάνους μας, στους αδύναμους, επειδή οι ισχυροί δεν χρειάζονται καμία από τις δικές μας βοήθειες. Θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε το είδος της υπερηφάνειας και της τόλμης που χρειάζονται για να πάρουν πίσω τη χώρα μας. Ας περπατήσουμε λοιπόν στην Λεωφόρο Πενσυλβάνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Ο Θεός να σας ευλογεί και ο Θεός να ευλογεί την Αμερική.

Η εξέγερση στο κτίριο του Καπιτωλίου εκτυλίχθηκε εκείνο το απόγευμα. Ο πρόεδρος και η ομάδα του ανέκαθεν ισχυρίζονταν ότι το σχόλιο για τη «μάχη σαν κόλαση» ήταν καθαρά ρητορικό και έχουν απορρίψει τις κατηγορίες ότι ο Τραμπ ενθάρρυνε τις αναταραχές. Ο φερόμενος ρόλος του Τραμπ στις αναταραχές και οι ευρύτερες προσπάθειές του να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020 αποτέλεσαν αντικείμενο ομοσπονδιακής ποινικής υπόθεσης. Ο πρόεδρος κατηγορήθηκε για τέσσερα κακουργήματα.

Η υπόθεση απορρίφθηκε από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024, λόγω μιας μακροχρόνιας πολιτικής που απαγορεύει τη δίωξη εν ενεργεία προέδρων. Αλλά σε μια τελική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ δήλωσε ότι πίστευε ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να καταδικαστεί ο Τραμπ σε μια δίκη, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο.

Υπάρχει μια εύλογη και διαρκής συζήτηση σχετικά με τον ρόλο του κ. Τραμπ στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Αλλά αυτό δεν εξηγεί ούτε δικαιολογεί με κανέναν τρόπο την απόφαση του BBC να συνδυάσει και να αναδιατάξει δύο ξεχωριστά μέρη της ομιλίας του προέδρου.

