Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

Αλλαγή σκηνικού στον καιρό από τα μέσα Ιανουαρίου, μετά το έντονα χειμωνιάτικο ξεκίνημα του μήνα με το κρύο και τα χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα εκτεταμένο αντικυκλωνικό σύστημα θα απλωθεί πάνω από τη Μεσόγειο, επηρεάζοντας άμεσα και τη χώρα μας, «κλειδώνοντας» για αρκετές ημέρες τον χειμώνα εκτός Ελλάδας.

Ήπιος και σταθερός καιρός σε όλη τη χώρα

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα αυτής, ο καιρός στην Ελλάδα θα γίνει αισθητά πιο ήπιος και σταθερός. Η επικράτηση υψηλών πιέσεων θα περιορίσει σημαντικά τα φαινόμενα, με τις βροχές να είναι ελάχιστες και τοπικές, ενώ σε πολλές περιοχές θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια.

Τοπικές ομίχλες ενδέχεται να εμφανίζονται τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως σε ηπειρωτικές και κλειστές περιοχές.

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας

Η πιο αισθητή αλλαγή θα αφορά τη θερμοκρασία. Μετά το πρόσφατο ψυχρό διάστημα ο υδράργυρος θα σημειώσει απότομη άνοδο, φτάνοντας σε τιμές αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σε πολλές περιοχές της χώρας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν ή και θα ξεπεράσουν τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στη νότια Ελλάδα, στα νησιά και στα παράκτια τμήματα. Ο παγετός θα περιοριστεί κυρίως σε ορεινές περιοχές και μόνο τις νυχτερινές ώρες.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για τη συνέχεια

Παρότι το ήπιο αυτό μοτίβο φαίνεται να διατηρείται έως περίπου τις 18 Ιανουαρίου, προς το δεύτερο μισό του μήνα αρχίζει να διαφαίνεται πιθανή αλλαγή.

Η ενίσχυση των ατλαντικών συστημάτων σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη θα μπορούσε να επαναφέρει πιο άστατες καιρικές συνθήκες και στη χώρα μας, με περισσότερες βροχές και ενδεχομένως έντονα φαινόμενα.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, μετά τις 25 Ιανουαρίου να υπάρξει νέα ψυχρή εισβολή, με επιστροφή του χειμωνιάτικου καιρού και πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ωστόσο, πρόκειται για τάση και όχι για ασφαλή πρόγνωση, με τους μετεωρολόγους να τονίζουν ότι απαιτείται προσοχή, καθώς ο Ιανουάριος συχνά επιφυλάσσει ανατροπές.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

