AEK: Ο προβληματισμός του Νίκολιτς παρά την «τεσσάρα» στη Σλοβενία – Οι σκέψεις ενόψει Ατρόμητου

«Δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα καθώς χάσαμε πολλές ευκαιρίες» ήταν τα λόγια του Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το επιβλητικό 4-0 επί της Τσέλιε, με το οποίο η «Ένωση» είναι επί της ουσίας εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του Conference League.

Ο προπονητής της ΑΕΚ δεν μπορούσε να κρύψει τον προβληματισμό του για τις πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες των παικτών του. Ευκαιρίες που δεν στοίχισαν στους «κιτρινόμαυρους», ωστόσο ο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι, σε ένα τόσο καθοριστικό σημείο της σεζόν, οι λεπτομέρειες μετράνε κι η «εύκολη» απώλεια τερμάτων μπορεί να στοιχήσει στα επόμενα ματς.

Η ΑΕΚ, άλλωστε, έχει ένα πολύ επικίνδυνο ματς μπροστά της με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, εκεί όπου θέλει μόνο το «διπλό» για να παραμείνει μόνη πρώτη στην κορυφή της Super League.

Λίγες αλλαγές, ίσως και καμία

Το πρώτο ματς με την Τσέλιε ανήκει στο παρελθόν, με τους «κιτρινόμαυρους» να πηγαίνουν απευθείας στα Σπάτα από το αεροδρόμιο την Παρασκευή (13/03). Ο Μάρκο Νίκολιτς, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι η «Ένωση» έχει μετατρέψει σε διαδικαστικού χαρακτήρα τη ρεβάνς του Conference League, προσανατολίζεται στο να μην κάνει πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν παρατάξει στο Περιστέρι την ομάδα του, με τους ίδιους «11» που ξεκίνησε στη Σλοβενία.

Σε περίπτωση που προχωρήσει σε αλλαγές, αυτές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 1-2, με τον Πέτρο Μάνταλο να διεκδικεί θέση βασικού, από τους ποδοσφαιριστές που δεν ξεκίνησαν την Πέμπτη (12/03).

Διαβάστε επίσης