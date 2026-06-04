Ανοίγει ο δρόμος για την επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε προκαταρκτική έγκριση για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Η συμφωνία μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας άνοιξε τον δρόμο για την άρση του ουγγρικού βέτο.

Η Ουκρανία δεσμεύτηκε να επαναφέρει σχολεία μειονοτήτων με ελεύθερη χρήση της ουγγρικής γλώσσας και να επιτρέψει τη χρήση εθνικών ουγγρικών συμβόλων σε κοινότητες με άνω του 10% ουγγρικής καταγωγής.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα εφαρμόσει σύντομα τα συμφωνηθέντα μέτρα.

Η νέα συμφωνία επιλύει μακροχρόνιες εντάσεις που είχαν προκύψει από την εκπαιδευτική πολιτική της Ουκρανίας το 2017. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε απόψε τον δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Οι εκπρόσωποι των 27 στις Βρυξέλλες έδωσαν την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σηματοδοτώντας έτσι «ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυπριακής προεδρίας.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε «ιστορική συμφωνία» με το Κίεβο για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουγγαρία. Το ζήτημα αποτελούσε «αγκάθι» στις σχέσεις των δύο πλευρών επί χρόνια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την ουκρανική πλευρά για το θέμα αυτό.

Ο Μαγιάρ είπε ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα μέτρα «στο εγγύς μέλλον». Η Ουγγαρία επιθυμεί επίσης από την Ουκρανία να τροποποιήσει το σχέδιο δράσης της υπέρ των μειονοτήτων. «Εάν συμβεί αυτό, η ουγγρική κυβέρνηση θα δώσει τη συγκατάθεσή της για το άνοιγμα των πρώτων θεμάτων διαπραγμάτευσης για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», πρόσθεσε, δηλώντας έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο προκάτοχος του Μαγιάρ, ο συντηρητικός Βίκτορ Όρμπαν, προκάλεσε την οργή του Κιέβου καθώς συστηματικά εξέφραζε αντιρρήσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και μπλόκαρε τα σχέδια βοήθειας της ΕΕ στη ρημαγμένη από τον πόλεμο χώρα.

Οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν ραγδαία το 2017, όταν το Κίεβο επέβαλε με νόμο την ουκρανική ως βασική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με βάση τη νέα συμφωνία, η Ουκρανία δεσμεύεται να επαναφέρει το σύστημα των σχολείων των εθνικών μειονοτήτων, στα οποία θα «χρησιμοποιείται ελεύθερα» η ουγγρική γλώσσα. Στις κοινότητες όπου οι κάτοικοι ουγγρικής καταγωγής ξεπερνούν το 10% θα είναι επίσης ελεύθερη η χρήση εθνικών ουγγρικών συμβόλων.