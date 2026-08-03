Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο: Οι λόγοι θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα

Αν στις αναζητήσεις σας κυριαρχούν οι ασφαλέστεροι, οι πιο προσιτοί ή οι πιο καθαροί ταξιδιωτικοί προορισμοί, ίσως αξίζει να προσθέσετε και μία ακόμη κατηγορία: Τους πιο «ευτυχισμένους».

Το Τούλουμ στο Μεξικό αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος ταξιδιωτικός προορισμός στον κόσμο, σύμφωνα με νέα έρευνα της ιρλανδικής ασφαλιστικής εταιρείας ταξιδιών JustCover.

Η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση περισσότερων από 1 εκατ. διαδικτυακών αξιολογήσεων για τουριστικά αξιοθέατα, εθνικά πάρκα, θέρετρα και φυσικά τοπία σε 155 δημοφιλείς τοποθεσίες. Οι ερευνητές κατέγραψαν εκφράσεις που παρέπεμπαν σε χαρά και ευτυχία, όπως «αυτό το μέρος με έκανε πραγματικά χαρούμενο» ή «ένιωσα γνήσια ευτυχία εδώ».

Κάθε προορισμός βαθμολογήθηκε με έναν δείκτη Happy Place Score, ο οποίος προέκυψε από το ποσοστό των αξιολογήσεων που εξέφραζαν θετικά συναισθήματα σε σχέση με το σύνολο των κριτικών. Η βαθμολογία μετατράπηκε σε κλίμακα από το 0 έως το 100, με το Τούλουμ να συγκεντρώνει το απόλυτο 100/100.

Η πόλη είναι γνωστή για τα καλοδιατηρημένα ερείπια των Μάγια, τα οποία δεσπόζουν πάνω σε βράχο με θέα την Καραϊβική Θάλασσα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Παράλληλα, προσελκύει επισκέπτες χάρη στη ζωντανή γαστρονομική σκηνή, τη νυχτερινή ζωή, τα φυσικά τοπία και τις εμπειρίες ευεξίας.

Σε αντίθεση με τη γειτονική και πολύ πιο κοσμοπολίτικη Κανκούν, το Τούλουμ διατηρεί έναν πιο ήρεμο χαρακτήρα, παρ’ ότι η δημοτικότητα έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα ξεχωρίζουν τα cenotes –οι φυσικές ασβεστολιθικές δεξαμενές γλυκού νερού–, το φυσικό lazy river, καθώς και οι παραδοσιακές τελετές θεραπείας των Μάγια, εμπειρίες που κάνουν πολλούς ταξιδιώτες να επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Το Τούλουμ δεν ήταν ο μοναδικός μεξικανικός προορισμός που διακρίθηκε στη λίστα. Η Οαχάκα κατέλαβε την τρίτη θέση με βαθμολογία 88/100, χάρη στη γαστρονομία, τις παραδοσιακές αγορές και τον έντονο αυτόχθονο πολιτισμό της. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σουφριέρ στην Αγία Λουκία (2η θέση), το Λας Βέγκας (4η) και το Μάουι στη Χαβάη (5η).