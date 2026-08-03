Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

Το πρόγραμμα εορτασμών της «βασίλισσας της ποπ» στο νησί των Φαιάκων

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Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα
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  • Η Μαντόνα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, στις 16 Αυγούστου, επιλέγοντας το νησί για μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών.
  • Η άφιξή της θα γίνει με αυστηρή μυστικότητα και θα φιλοξενηθεί σε μια πολυτελή, απομονωμένη βίλα με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
  • Θα χρησιμοποιεί ναυλωμένο υπερπολυτελές γιοτ για ιδιωτικές εξορμήσεις στην Κέρκυρα και κοντινούς προορισμούς του Ιονίου.
  • Το ιδιωτικό πάρτι για τα γενέθλιά της θα περιλαμβάνει μόνο στενούς φίλους και συνεργάτες με αυστηρά περιορισμένη λίστα καλεσμένων.
  • Η Μαντόνα έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα, με προηγούμενες επισκέψεις σε διάφορες περιοχές και εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον σεβασμό της προς τον ελληνικό πολιτισμό.
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Η Κέρκυρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μαντόνα η οποία επέλεξε το νησί των Φαιάκων για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών αλλά και να γιορτάσει εκεί τα γενέθλιά της, στις 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Espresso», η άφιξή της θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη μυστικότητα, καθώς η ομάδα ασφαλείας της έχει ήδη καταστρώσει λεπτομερές σχέδιο ώστε να αποφευχθεί η δημοσιότητα και η παρουσία φωτογράφων ή θαυμαστών. Αναφέρεται ότι η «βασίλισσα της ποπ», θα φιλοξενηθεί σε μία από τις πιο πολυτελείς ιδιωτικές βίλες της Κέρκυρας, η οποία βρίσκεται σε απομονωμένη τοποθεσία, προσφέροντας ιδιωτικότητα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η μετακίνησή της στο νησί δεν θα περιοριστεί μόνο στη βίλα. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ναυλωμένο υπερπολυτελές γιοτ, με το οποίο θα πραγματοποιεί ιδιωτικές εξορμήσεις τόσο στις ακτές της Κέρκυρας όσο και σε κοντινούς προορισμούς του Ιονίου, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Την οργάνωση του ταξιδιού έχει αναλάβει διεθνής εταιρεία concierge, η οποία έχει σχεδιάσει κάθε λεπτομέρεια: από τις μετακινήσεις και τις κρατήσεις μέχρι την ασφάλεια, τις θαλάσσιες δραστηριότητες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της σταρ.

Το πρόγραμμα προβλέπει κορύφωση των εορτασμών στις 16 Αυγούστου, όταν θα πραγματοποιηθεί ιδιωτικό πάρτι για τα γενέθλιά της. Σε αυτό αναμένεται να συμμετάσχουν μόνο στενοί φίλοι, συνεργάτες και πρόσωπα του προσωπικού της περιβάλλοντος, με αυστηρά περιορισμένη λίστα καλεσμένων.

Η Μαντόνα έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα και έχει επισκεφθεί αρκετές φορές τη χώρα για διακοπές. Μάλιστα, γίνεται αναφορά στην επίσκεψή της στην Ήπειρο το 2013, όταν είχε περιηγηθεί σε χωριά του Ζαγορίου και είχε εντυπωσιαστεί από τα τοπία, καθώς και σε παλαιότερες επισκέψεις της στην Κέρκυρα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι είχε εμφανιστεί στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ το 2008 φορώντας ελληνική σημαία, ενώ είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τη χώρα και τον πολιτισμό της. Το ρεπορτάζ καταλήγει ότι, αν και η επίσκεψή της οργανώνεται με αυστηρή μυστικότητα, η παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού για την Κέρκυρα, προσελκύοντας έντονο διεθνές ενδιαφέρον.

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