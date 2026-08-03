Λάρισα: 41χρονος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση την εννιάχρονη θετή κόρη του

Snapshot Ένας 41χρονος κατηγορείται για βιασμό και ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της 9χρονης θετής κόρης του.

Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2023 και την άνοιξη του 2025, ενώ η μητέρα του παιδιού απουσίαζε.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να απειλούσε το παιδί ότι θα βλάψει συγγενικά της πρόσωπα για να κρατήσει μυστικά τα περιστατικά.

Η 9χρονη δεν αποκάλυψε τα γεγονότα στη μητέρα της λόγω φόβου, ενώ οι κακοποιήσεις έγιναν γνωστές από τρίτα πρόσωπα.

Η υπόθεση παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας για εκδίκαση. Snapshot powered by AI

Kατηγορούμενος για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του και το οποίο έχουν εμπιστευθεί στον δράστη για το προσέχει και να το φυλάσσει παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Λάρισας ένας 41χρονος, πρώην κάτοικος χωριού του Αλμυρού Μαγνησίας και του Τυρνάβου Λάρισας.

Ο 41χρονος φέρεται ότι βίασε την 9χρονη κόρη της συζύγου του, κορίτσι που είχε αποκτήσει από τον πρώτο της γάμο.

Ο 41χρονος Αλβανός υπήκοος μετά τον γάμο του με την ομοεθνή του μετακόμισε από τον Τύρναβο σε χωριό του Αλμυρού και τους θερινούς μήνες του 2023 -σύμφωνα και με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου- η εγκυμονούσα σύζυγός του πήγε στην Αλβανία, εμπιστευόμενη την 9χρονη κόρη της από τον πρώτο γάμο στον δεύτερο σύζυγό της.

Όχι μόνο το διάστημα της απουσίας, αλλά και κατά την επιστροφή της μητέρας, όπως και την άνοιξη του 2025, ο πατριός έβαζε την 9χρονη να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι μαζί του και απειλώντας ότι θα κάνει κακό σε συγγενικά της πρόσωπα, φέρεται πως βίασε την 9χρονη και ασέλγησε σε βάρος της.

Η 9χρονη δεν αποκάλυψε τίποτα στη μητέρα της γιατί φοβόταν τον πατριό της, καθώς -όπως σημειώνεται στο βούλευμα- ο ίδιος είχε απειλήσει ότι θα σκοτώσει τα μέλη της οικογένειάς της και ειδικότερα τη γιαγιά της πατρικής γραμμής και τον θείο της.

Η ανήλικη «αισθανόταν φόβο και δεν αποκάλυψε τις πράξεις αυτές στη μητέρα της», προστίθεται στο βούλευμα, ενώ οι πράξεις -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας»- έγιναν γνωστές από τρίτα πρόσωπα.