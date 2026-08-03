Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

Snapshot Ένα βίντεο που δείχνει νεαρούς Μαροκινούς να πανηγυρίζουν την παράτυπη είσοδό τους στη Θέουτα φαίνεται ότι ενθάρρυνε χιλιάδες να επιχειρήσουν το ίδιο ταξίδι.

Περίπου 60.000 μετανάστες εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις και ένταση στις σχέσεις της Ισπανίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι περίπου 48.000 μετανάστες επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διέλευσης.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας σχετικά με τη διαδικασία επαναπροώθησης μπορεί να έχει ενισχύσει τις μαζικές αφίξεις.

Η απώλεια θέσεων εργασίας και το κλείσιμο των συνόρων μετά την πανδημία επιδείνωσαν την κατάσταση και αύξησαν την επιθυμία για παράτυπη μετανάστευση στη Θέουτα. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο που δείχνει ομάδα νεαρών Μαροκινών να πανηγυρίζει μετά την παράτυπη είσοδό της στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, φέρεται να λειτούργησε ως κίνητρο για χιλιάδες ακόμη ανθρώπους να επιχειρήσουν το ίδιο ταξίδι, σύμφωνα με ειδικό σε θέματα μετανάστευσης.

Η δρ Μίριαμ Τσέρτι δήλωσε στη Daily Mail ότι το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Facebook λίγες ημέρες πριν από τη μαζική άφιξη περίπου 60.000 μεταναστών στη Θέουτα, λειτούργησε ως «παράδειγμα επιτυχίας» για άλλους επίδοξους μετανάστες.

Στο βίντεο, χαμογελαστοί άνδρες σχηματίζουν το σήμα της ειρήνης και υψώνουν τον αντίχειρα προς την κάμερα, ενώ ορισμένοι κρατούν έγγραφα που εκτιμάται ότι πρόκειται για προσωρινά έγγραφα ταυτοποίησης ή καταγραφής. Οι εικόνες τους δείχνουν να ξεκουράζονται στη σκιά, δίπλα σε τοίχους, στην άκρη δρόμων και κάτω από δέντρα.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη λεζάντα «Stay Safe» («Μείνετε ασφαλείς») και hashtags που παραπέμπουν στη Θέουτα, ενώ πάνω στο βίντεο εμφανίζονται οι φράσεις «Thank you Spain» («Ευχαριστούμε, Ισπανία») και «Safe arrival to you» («Καλή άφιξη σε όλους»).

Την παραμονή των μαζικών αφίξεων δημοσιεύθηκε και ένα δεύτερο βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται κατάστημα στην πόλη Τετουάν του Μαρόκου με μεγάλες ποσότητες στολών κατάδυσης, βατραχοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού κολύμβησης.

Τα βίντεο αναρτήθηκαν λίγες μόλις ημέρες πριν από τη μαζική μετακίνηση περισσότερων από 60.000 μεταναστών προς τη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα έκτασης επτά τετραγωνικών μιλίων, όπου κατοικούν περίπου 84.000 άνθρωποι.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν εκατοντάδες ανθρώπους να κολυμπούν από τις μαροκινές ακτές προς τη Θέουτα, ενώ αρκετοί κατέγραφαν οι ίδιοι τη διαδρομή τους και τη δημοσίευαν στο διαδίκτυο.

Διεθνείς αντιδράσεις

Οι εξελίξεις προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επέκρινε τους Ευρωπαίους εταίρους, κάνοντας λόγο για έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «σοβαρές ανησυχίες» για τη στάση ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι η Ιταλία προχώρησε προσωρινά στην αναστολή εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν έναντι της Ισπανίας, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να χαρακτηρίζει τις εικόνες «σοκαριστικές», ενώ αντίστοιχη στάση φέρονται να κράτησαν η Φινλανδία και η Δανία.

Η εισροή μεταναστών συνεχίστηκε έως το βράδυ της Πέμπτης, παρά την ανάπτυξη ισπανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ μεγάλα πλήθη συνέχισαν να κατευθύνονται προς τα σύνορα.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 48.000 από όσους εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα την Πέμπτη επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο.

Παράλληλα, τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα, είτε από πνιγμό είτε συνθλιβόμενοι στον συνοριακό φράχτη.

Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για το δεύτερο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα μετά την οργανωμένη άφιξη περίπου 4.000 μεταναστών τον Σεπτέμβριο του 2024. Η δρ Τσέρτι εκτιμά ότι η ελπίδα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κίνητρο.

«Τα βίντεο με επιτυχημένες διελεύσεις λειτούργησαν ως κίνητρο»

Η ερευνήτρια του Κέντρου Μετανάστευσης, Πολιτικής και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης υποστήριξε ότι τα βίντεο με επιτυχημένες διελεύσεις λειτούργησαν ως κίνητρο για περισσότερους ανθρώπους.

«Οι αναρτήσεις ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο. Η πρώτη έδειχνε μια ομάδα 20 έως 30 νεαρών Μαροκινών που είχαν φτάσει με ασφάλεια στη Θέουτα και ενημέρωναν τους φίλους τους ότι τα κατάφεραν. Ήταν ένα είδος παραδείγματος προς μίμηση», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται παρόμοια βίντεο σε διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την παράτυπη μετανάστευση.

«Υπήρχαν αναρτήσεις που έγραφαν "El Ghorva is calling". Ο όρος "Ghorva" αναφέρεται στην εμπειρία του να γίνεται κάποιος ξένος σε άλλη χώρα», εξήγησε.

Η ίδια εκτιμά ότι η τάση που έγινε viral ώθησε χιλιάδες ανθρώπους από διάφορες περιοχές του Μαρόκου να κατακλύσουν τα μέσα μεταφοράς και να κατευθυνθούν προς την Τετουάν και τη γειτονική πόλη Φνιντέκ, από όπου ξεκίνησαν οι μαζικές προσπάθειες διέλευσης.

«Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί ήταν σχεδόν άδειοι στις 9 το πρωί, αλλά μέσα σε δύο ώρες είχαν γεμίσει ασφυκτικά. Κυκλοφορούσαν συνεχώς βίντεο με ανθρώπους που επιβιβάζονταν στα τρένα, θεωρώντας ότι είχε παρουσιαστεί μια μοναδική ευκαιρία», είπε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι μαζικές αφίξεις ενδέχεται να ενισχύθηκαν και από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία όσοι φτάνουν δια θαλάσσης δεν μπορούν να επαναπροωθούνται άμεσα χωρίς να ακολουθείται η προβλεπόμενη νομική διαδικασία.

Σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας

Η δρ Τσέρτι σημειώνει ακόμη ότι πριν από την πανδημία οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών περνούσαν καθημερινά τα σύνορα για εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, το οριστικό κλείσιμο των συνόρων μετά την πανδημία οδήγησε σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας και, όπως υποστηρίζει, ενίσχυσε την επιθυμία πολλών να επιχειρήσουν παράτυπη είσοδο στη Θέουτα.

«Πολλοί από όσους έχω συναντήσει έχουν χάσει το μέτρημα των προσπαθειών τους. Συλλαμβάνονται, επιστρέφουν πίσω και προσπαθούν ξανά. Για αρκετούς έχει εξελιχθεί σε προσωπική πρόκληση. Το κλείσιμο των συνόρων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα σταματήσουν να δοκιμάζουν», κατέληξε.

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