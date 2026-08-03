Αχαΐα: Εμπρησμούς «βλέπει» η Πυροσβεστική σε Φλόκα και Αιγιάλεια - Στο μικροσκόπιο κτηνοτρόφος

Σαφείς ενδείξεις εμπρησμού από πρόθεση σε Φλόκα και Νεραντζιές στην Αχαΐα «βλέπει» το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής

Ανθή Κουρεντζή

Αχαΐα: Εμπρησμούς «βλέπει» η Πυροσβεστική σε Φλόκα και Αιγιάλεια - Στο μικροσκόπιο κτηνοτρόφος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Πυροσβεστική εντοπίζει σαφείς ενδείξεις εσκεμμένου εμπρησμού στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Φλόκα και τις Νεραντζιές Αχαΐας.
  • Οι έρευνες εστιάζουν σε έναν ντόπιο κτηνοτρόφο που φέρεται να είχε ύποπτη συμπεριφορά κατά την εκδήλωση της φωτιάς στον Φλόκα.
  • Η πυρκαγιά στις Νεραντζιές εκδηλώθηκε σε πρανές που είχε μετατραπεί σε άτυπη χωματερή, σύμφωνα με τα στοιχεία και μαρτυρίες.
  • Τα ακαθάριστα οικόπεδα και οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν το έργο κατάσβεσης, προκαλώντας μεταφορά καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις και γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.
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Σαφείς ενδείξεις εμπρησμού από πρόθεση «δείχνουν», σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Patrapress.gr, οι έρευνες που διεξάγει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσίων Νομού Αχαΐας. Οι αξιωματικοί του Σώματος ερευνούν εντατικά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι καταστροφικές πυρκαγιές στον Φλόκα Δυτικής Αχαΐας και τις Νεραντζιές Αιγιαλείας.

Όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 στον Φλόκα, οι ανακριτικές αρχές έχουν προσδιορίσει ως σημείο εκκίνησης τις παρυφές του οικισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr, στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούνται κρίσιμες μαρτυρίες κατοίκων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας ντόπιος κτηνοτρόφος, ο οποίος φέρεται να επέδειξε ύποπτη συμπεριφορά κατά τον χρόνο εκδήλωσης της φωτιάς. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία ενισχύουν το σενάριο της εσκεμμένης ενέργειας.

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«Φυτίλι» σε άτυπη χωματερή στις Νερατζιές

Ανθρώπινο χέρι «βλέπουν» τα στελέχη του ΑΚΑΕΕ και στην περίπτωση της πυρκαγιάς στην Αιγιάλεια, η οποία ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στις Νεραντζιές. Παρά την άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, η φωτιά έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Βάσει μαρτυριών και αξιοποίησης στοιχείων, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πρανές που έχει μετατραπεί σε άτυπη χωματερή.

Ακαθάριστα οικόπεδα και κηλιδώσεις εξάπλωσαν το μέτωπο

Όπως επισημαίνουν έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής στο patrapress.gr, το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης στην Αιγιάλεια συνάντησε σοβαρά εμπόδια καθώς στην περιοχή υπήρχαν πολλά ακαθάριστα οικοπέδα με πυκνή καύσιμη ύλη. Επιπλέον, οι ισχυροί άνεμοι προκαλούσαν επικίνδυνες κηλιδώσεις, μεταφέροντας καύτρες σε αποστάσεις από 200 έως 300 μέτρα. Το φαινόμενο αυτό δημιουργούσε συνεχώς νέες εστίες, οδηγώντας στη γρήγορη επέκταση του πύρινου μετώπου.

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