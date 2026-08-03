Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Αυγούστου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τραγωδία δίχως τέλος

Ελεύθερος Τύπος: Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες

Τα Νέα: Ξεχάστε ό,τι ξέρατε

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου