Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τραγωδία δίχως τέλος
Ελεύθερος Τύπος: Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες
Τα Νέα: Ξεχάστε ό,τι ξέρατε
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου
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