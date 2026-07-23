Ιωάννινα: Δώρο ζωής από την οικογένεια 32χρονου σε συνανθρώπους μας - Δώρισαν τα όργανά του

Snapshot Η οικογένεια του 32χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του μετά τον εγκεφαλικό του θάνατο.

Η λήψη ήπατος και νεφρών ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στις 23 Ιουλίου 2026.

Στην επέμβαση συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες από τα νοσοκομεία Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια για την προσφορά ζωής και το προσωπικό για τη συνεισφορά τους στην επιτυχή διαδικασία. Snapshot powered by AI

Δώρο ζωής σε συνανθρώπους μας έκανε ένας 32χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή της Βλαχόστρατας.

Ο τραυματίας, παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δεν κατάφερε να επανέλθει καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος.

Η οικογένεια του 32χρονου μέσα στο πένθος και τον πόνο τους, βρήκαν τη δύναμη και πήραν την απόφαση να προχωρήσουν στην υπέρτατη προσφορά αλληλεγγύης, δωρίζοντας τα όργανά του σε συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη.

Η διαδικασία της λήψης των οργάνων (ήπατος και νεφρών) ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026 στο ΠΓΝΙ.

Στην εξαιρετικά ευαίσθητη και πολύωρη επέμβαση συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Συγκίνηση και ευχαριστίες από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

Σε ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του ΠΓΝΙ εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του 32χρονου δότη, υπογραμμίζοντας:

«Ευχαριστούμε βαθύτατα την οικογένεια για τη γενναία απόφασή της να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας μέσω της δωρεάς οργάνων μέσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Παράλληλα, απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου μας, στο προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος, καθώς και στις χειρουργικές ομάδες που συμμετείχαν, για την άρτια, ευσυνείδητη και αποτελεσματική εκτέλεση του δύσκολου αυτού έργου».

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

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