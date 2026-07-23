Πάτρα: 18χρονος κάλεσε το 112 και κατήγγειλε ψευδώς πως έπεσε θύμα βιασμού

Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από κλήση που έγινε στο 112, κατά την οποία ένας 18χρονος υποστήριξε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού.

Σύμφωνα με το tempo24 αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο που υπέδειξε ο νεαρός, προκειμένου να διερευνήσουν την καταγγελία και να του παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι ισχυρισμοί του δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και πως η καταγγελία ήταν ψευδής.

Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή καταγγελία, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.