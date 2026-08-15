Ταϊλάνδη: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στη θάλασσα για 16 ώρες, αφού αναποδογύρισε το τζετ σκι τους

Ο πατέρας και οι δύο γιοι του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και λίγες ώρες αργότερα πήραν εξιτήριο

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ταϊλάνδη: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στη θάλασσα για 16 ώρες, αφού αναποδογύρισε το τζετ σκι τους
ΚΟΣΜΟΣ
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Στιγμές τρόμου έζησε μία οικογένεια από την Γαλλία, όταν το τζετ σκι στο οποίο επέβαιναν αναποδογύρισε στα ανοιχτά των ακτών της Ταϊλάνδης, με αποτέλεσμα να μείνουν εγκλωβισμένοι στο νερό για περισσότερες από 16 ώρες.

Όλα έγιναν την Πέμπτη στο Κο Σαμούι, ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά νησιά της Ταϊλάνδης, όταν ένας 50χρονος πατέρας νοίκιασε ένα τζετ σκι για 45 λεπτά, για να πάει βόλτα με τους δύο γιους του, όπως μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Bangkok Post.

Ωστόσο, όταν το τζετ σκι δεν επέστρεψε την συμφωνημένη ώρα, σήμανε αμέσως συναγερμός στις αρχές.

Διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο χρησιμοποίησαν ταχύπλοα σκάφη και τζετ σκι για να «χτενίσουν» τα νερά γύρω από το νησί Κο Σαμούι, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν την οικογένεια. Τελικά, αφού η επιχείρηση διακόπηκε κατά την διάρκεια της νύχτας, η οικογένεια εντοπίστηκε 16 ώρες αργότερα, να κρατιέται από το τζετ σκι.

Δείτε βίντεο από την διάσωση:

https://www.instagram.com/p/DcDlxYsEYYE/

Βίντεο που κατέγραψε την διάσωση, δείχνει το ένα από τα αγόρια να κάθεται στο μπροστινό μέρος του τζετ σκι, ενώ το υπόλοιπο σκάφος είναι βυθισμένο.

Ο τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος, Αμόρν Τσομτσόι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η οικογένεια «εξουθενωμένη, μετά από ολονύχτια μάχη με τα κύματα, και αφού είχαν καταπιεί μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού».

Ο πατέρας και οι δύο γιοι του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και λίγες ώρες αργότερα πήραν εξιτήριο.

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