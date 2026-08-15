Κορωπί: Οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά μέσα σε 15 λεπτά

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φράττι Κορωπίου ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σήμερα στην περιοχή, περιπολικό όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος προσέγγισε άμεσα το σημείο και στη συνέχεια με τις πρόσθετες δυνάμεις η πυρκαγιά κατεσβέσθη, πρίν να λάβει διαστάσεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κορωπιου.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.