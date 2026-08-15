Κρήτη: Οι δυνατοί άνεμοι «σηκώνουν» στον αέρα kitesurfer στο Καλαμάκι Μεσαράς - Δείτε βίντεο
Οι ισχυροί βοριάδες επηρεάζουν αρκετές περιοχές της Κρήτης
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε βίντεο από το Καλαμάκι Μεσαράς, όπου οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν σήμερα στην Κρήτη έδειξαν τη δύναμή τους.
Στο βίντεο που δημοσιεύει το neakriti.gr, ένας kitesurfer βρίσκεται στη θάλασσα όταν μια δυνατή ριπή του ανέμου τον σηκώνει στον αέρα μαζί με τη σανίδα του, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο.
Οι ισχυροί βοριάδες επηρεάζουν αρκετές περιοχές της Κρήτης σήμερα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει ανέμους έντασης 6 έως 8 μποφόρ.
Το στιγμιότυπο από το Καλαμάκι αποτυπώνει χαρακτηριστικά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, αλλά και τη δύναμη των ανέμων που επικρατούν στις νότιες ακτές του νησιού.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12 ∙ WHAT THE FACT
Δελφίνι εμφανίστηκε στα κανάλια της Βενετίας
14:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα έως 2.500 ευρώ σε φοιτητές δίνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
20:26 ∙ WHAT THE FACT
Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε
13:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση
10:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών
12:54 ∙ NEWSBOMB