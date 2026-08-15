Κρήτη: Οι δυνατοί άνεμοι «σηκώνουν» στον αέρα kitesurfer στο Καλαμάκι Μεσαράς - Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε βίντεο από το Καλαμάκι Μεσαράς, όπου οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν σήμερα στην Κρήτη έδειξαν τη δύναμή τους.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το neakriti.gr, ένας kitesurfer βρίσκεται στη θάλασσα όταν μια δυνατή ριπή του ανέμου τον σηκώνει στον αέρα μαζί με τη σανίδα του, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο.

Οι ισχυροί βοριάδες επηρεάζουν αρκετές περιοχές της Κρήτης σήμερα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει ανέμους έντασης 6 έως 8 μποφόρ.

Το στιγμιότυπο από το Καλαμάκι αποτυπώνει χαρακτηριστικά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, αλλά και τη δύναμη των ανέμων που επικρατούν στις νότιες ακτές του νησιού.